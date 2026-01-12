HSBC تفتتح أعمال إدارة الأصول في الإمارات وتطلق 10 صناديق محلية

HSBC أعلنت عن افتتاح أعمال إدارة الأصول في الإمارات وإطلاق 10 صناديق محلية، حسبما أفادت يوم الاثنين، في خطوة لتعميق استثمارات البنك في المنطقة والاستفادة من تدفق الثروات إلى الدولة الخليجية.

وقال دينيش شارما، رئيس قسم الثروات الدولية والخدمات المصرفية الشخصية الإقليمي في HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، في بيان: “استثمارنا في بناء أعمال إدارة الأصول المحلية يهدف إلى الاستفادة من الفرصة الكبيرة والطويلة الأمد للثروات في الإمارات”، مشيرًا إلى الطلب على هذه الهياكل المنظمة في الإمارات.

شهدت الدولة في السنوات الأخيرة تدفقًا للأفراد ذوي الثروات العالية، الذين جذبهم سهولة ممارسة الأعمال، والفروق الزمنية المريحة، والحالة الضريبية المعفاة، مما دفع العديد من مديري الأصول العالميين لبدء أعمالهم أو توسيع تواجدهم هنا.

يقع المقر الرئيسي لـ HSBC في لندن، وقد بدأ البنك في تقليص عملياته العالمية كجزء من إعادة هيكلة بدأت في 2024، شملت إعادة تنظيم أقسام التشغيل على خطوط الشرق-الغرب والتخلي عن وحدات مصرفية استثمارية صغيرة الحجم. وقد ركز البنك جهوده على النمو في م