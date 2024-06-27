“Hashed” الكورية للعملات المشفرة تعتزم التوسع في أبوظبي

أصبحت شركة “هاشيد فينشرز” (Hashed Ventures) أحدث شركة للأصول الرقمية تعمل على توسيع نطاق تواجدها في أبوظبي، إذ ساهمت البيئة التنظيمية التنافسية في جعل العاصمة الإماراتية واحدة من أهم مراكز العملات المشفرة العالمية.

أطلقت شركة الاستثمار في العملات المشفرة، ومقرها سيؤول بكوريا الجنوبية، شراكة مع منصة “هاب 71” (Hub71) التقنية العالمية في أبوظبي. وتخطط “هاشيد” لإدخال المزيد من الشركات الناشئة الكورية إلى الإمارات، بما في ذلك الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية. ستتطلع الشركة أيضاً إلى فتح مكتب في أبوظبي واستكشاف فرص محتملة لجمع التمويل في العاصمة الإماراتية، وفقاً لسايمون سيوجون كيم، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري للشركة.

تأسست شركة “هاشيد” في عام 2017، وتشرف على أصول تبلغ قيمتها حوالي 700 مليون دولار، ولديها بالفعل مكاتب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سان فرانسيسكو وسنغافورة. وقال “كيم” في مقابلة إن الشركة تتطلع بنشاط إلى التوسع في الخارج، حيث أصبحت بيئة الشركات الناشئة في كوريا الجنوبية صعبة بشكل متزايد لعدة أسباب، منها صعوبة توسيع سوقها المحلية.

أضاف “كيم” في مقابلة: “بالنسبة للشركات الكورية الناشئة، فإن مهمة توسيع أعمالها إلى الخارج تُعد إلزامية تماماً لأن أكبر مشكلة تواجهها كوريا هي تناقص عدد السكان”. وتابع: “لكنني أعتقد أن رجل الأعمال الكوري هو واحد من أفضل رجال الأعمال في العالم من حيث الموهبة، لذلك يتعين علينا توسيع أعمالنا إلى الخارج”.