“FTX” تبيع أصولاً مشفرة لتوفير سيولة نقدية لتعويض العملاء

بدأت منصة “إف تي إكس” (FTX) بيع أصول مشفرة، وحشد أموال نقدية، في وقت يبحث مستشارو عملية الإفلاس عن طريقة تضمن السداد للعملاء الذين جُمّدت حساباتهم منذ انهيار المنصة في 2022.

تمكنت أكبر أربع شركات تابعة لشركة العملات المشفرة المتورطة في عملية احتيال -بما في ذلك شركتا “إف تي إكس تريدينغ” (.FTX Trading) و”ألاميدا ريسيرش” (Alameda Research)- معاً بمضاعفة الحصيلة النقدية للمجموعة الأم من حوالي 2.3 مليار دولار في أواخر أكتوبر إلى 4.4 مليار دولار في نهاية عام 2023، وفقاً لتقارير التشغيل الشهرية ضمن الفصل الـ11 لقانون الحماية من الإفلاس. من المرجح أن يكون إجمالي النقد لدى الشركة أعلى، متضمناً بقية شركاتها التابعة.

قالت “إف تي إكس” في دعوى قضائية الشهر الماضي إنها جمعت 1.8 مليار دولار حتى 8 ديسمبر من خلال بيع بعض الأصول الرقمية التابعة لها. ذكرت “إف تي إكس” أيضاً أنها تجري عمليات تداول مشتقات “بتكوين” للتحوط من الانكشاف على العملة، وتوليد عائد إضافي على حيازاتها الرقمية، حيث تستكشف خيارات لإعادة تشغيل منصة التداول.

تزامنت زيادة المخزون النقدي لدى “إف تي إكس” مع ارتفاع قيمة حسابات العملاء. منذ انهيار المنصة في نوفمبر 2022، كان مستشارو الإفلاس يتابعون الأصول التابعة لها، ويبرمون صفقات تعود بالنفع على العملاء الذين لديهم حسابات أصغر على المنصة. كما رفعت الشركة دعاوى قضائية كبرى ضد شركاء سابقين لسام بانكمان فريد وشركات العملات المشفرة مثل “باي بيت فينتك” (Bybit Fintech) التي سحبت الأموال من “إف تي إكس” قبل اللجوء إلى الفصل 11.

تم تداول مطالبات العملاء التي تزيد قيمتها عن مليون دولار عند حوالي 73 سنتاً للدولار يوم الجمعة، مرتفعةً من حوالي 38 سنتاً للدولار في أكتوبر، وفقاً لشركة الاستثمار ووسيط مطالبات الإفلاس “شيروكي أكويزيشن” (Cherokee Acquisition)، التي قالت إن أسعار التداول الفعلية تعتمد على قيمة مطالبة محددة وعوامل أخرى.

مع ذلك، قالت “إف تي إكس” إنها لا تتوقع أن تُسدد أموال العملاء بالكامل، وإن عملاء “إف تي إكس دوت كوم” سيتحملون نسبة أكبر من الخسائر. يعارض العشرات من عملاء “إف تي إكس” مقترحاً للشركة يهدف إلى ربط قيمة أصولهم الرقمية في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة إفلاسها، مما يعني أنهم سيخسرون ارتفاع “بتكوين” على مدار عام وانتعاشها مقابل الرموز المميزة الأخرى.

القضية المرفوعة مقيدة لدى محكمة الإفلاس الأميركية لمقاطعة ديلاوير برقم FTX Trading Ltd., 22-11068