“DHL” تراهن على التوسع في السعودية عبر مركز لوجستي بقيمة 150 مليون دولار

تعتزم شركة “دي إتش إل سبلاي تشين” (DHL Supply Chain) ضخ 130 مليون يورو (150 مليون دولار) في إنشاء مركز لوجستي جديد بالعاصمة الرياض، في خطوة تعكس رهان الشركة على جهود السعودية للتحول إلى بوابة محورية للتجارة الإقليمية.

وكشف أوركون سارهان أوغلو، الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في مقابلة إعلامية، أن أعمال بناء المستودع ستبدأ العام المقبل، على أن تفتتح المنشأة في عام 2027 داخل المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة المحاذية لمطار الملك خالد الدولي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تخفيف السعودية لقواعد الاستثمار الأجنبي ضمن “رؤية 2030″، بهدف اجتذاب الشركات العالمية خارج إطار قطاع النفط، والاتجاه نحو تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية لترسيخ موقع المملكة كمركز يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

جزء من استثمار ضخم بقيمة 500 مليون يورو

وأكد سارهان أوغلو أن هذا المشروع يمثل البداية فقط ضمن خطة استثمارات بقيمة 500 مليون يورو تخطط المجموعة لضخها في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن “معظم عملائنا العالميين والإقليميين موجودون بالفعل في السعودية”.

وسيُقام المركز الجديد على مساحة 78 ألف متر مربع (840 ألف قدم مربعة)، ليخدم قطاعات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية وصناعة السيارات وغيرها من المجالات سريعة النمو.

خطط توسّع إضافية

وأوضح المسؤول التنفيذي أن “دي إتش إل” — التي ترتبط بشراكة قائمة مع أرامكو من خلال مشروعهما المشترك “أسمو” (ASMO) — تدرس تنفيذ توسعات إضافية داخل المملكة، دون الكشف عن تفاصيلها. وأضاف أن السوق السعودية هي الأسرع نمواً للشركة على مستوى المنطقة.

ومن المنتظر أن يسهم المركز اللوجستي في دعم حركة التجارة المحلية والإقليمية، إضافة إلى توفير مساحات مخصصة للنشاطات التصنيعية وأعمال التوزيع. كما أشار سارهان أوغلو إلى أن الممر الجمركي المرتبط بمطار الملك خالد الدولي من شأنه تسريع عمليات التخليص، في وقت يفكّر فيه عدد من العملاء العالميين بنقل مزيد من عمليات التوزيع الإقليمي إلى السعودية.