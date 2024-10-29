“CYVN” التابعة لأبوظبي تستعد للاستحواذ على حصة في “ماكلارين” للسيارات

وقعت شركة “سي واي في إن” (CYVN) القابضة، المدعومة من أبوظبي، اتفاقية مبدئية للاستحواذ على حصة في مجموعة “ماكلارين” البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، مع فرض سيطرتها الكاملة على أعمال السيارات فيها.

قالت “”سي واي في إن”، عبر بيان يوم الثلاثاء، إن الاتفاقية التي وقعتها مع شركة “ممتلكات القابضة” البحرينية -وهي المساهم الرئيسي في “ماكلارين”- ستتيح للشركة الوصول إلى رأس مال إضافي وخبرات متقدمة في الهندسة والتكنولوجيا، خاصة في مجال السيارات الكهربائية. ونشرت بلومبرغ عن اهتمام الشركة الإماراتية بالاستثمار في “ماكلارين” خلال أبريل الماضي.

تأسست ماكلارين عام 1963 على يد سائق السباقات المحترف بروس ماكلارين، وهي من أبرز العلامات التجارية للسيارات الرياضية في المملكة المتحدة. وتسعى “ممتلكات” لجذب مستثمرين جدد إلى الشركة، التي تدير أيضاً فريق “ماكلارين” في سباقات “فورمولا 1”.

في إطار منفصل، التزمت “سي واي في إن” العام الماضي بتقديم 2.2 مليار دولار لشركة “نيو” (NIO) الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، حيث تهدف الشركة إلى “بناء منصة ذكية لصناعة وسائل النقل من خلال الاستثمار والشراكة مع قادة القطاع حول العالم”، وفق بيان سابق.