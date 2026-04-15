CMA CGM تستحوذ على مجموعة فتال بالكامل لتعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وقّعت مجموعة CMA CGM، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، اتفاقية للاستحواذ على 100% من أسهم مجموعة فتال، وذلك بالتعاون مع مساهمي المجموعة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وفي تعليق له، قال رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM:

“تمثل هذه الخطوة محطة استراتيجية مهمة في مساعينا للتحول إلى لاعب عالمي رائد في حلول الخدمات اللوجستية المتكاملة وسلاسل الإمداد. ومن خلال دمج منصة التوزيع القوية لمجموعة فتال، سنعزز قدراتنا في المراحل النهائية من سلسلة القيمة، بما يقربنا أكثر من الأسواق والمستهلكين.”

وأضاف:

“سنعمل معاً على الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لتحقيق النمو، وتعزيز حضورنا في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سريعة النمو، وتقديم قيمة أكبر لعملائنا وشركائنا. كما تعكس هذه الصفقة ثقتنا المستمرة في لبنان والتزامنا بدعم تنميته على المدى الطويل.”

من جانبها، صرّحت كارولين فتال، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فتال:

“بعد أكثر من 130 عاماً من الإدارة المستمرة، قرر مساهمو مجموعة فتال إسناد مستقبل المجموعة إلى CMA CGM، انطلاقاً من ثقتهم بقدرتها على البناء على نجاح المجموعة والحفاظ على رسالتها في خلق القيمة وضمان استدامة قوتها ونجاحها، بما يخدم موظفيها وشركاءها والمجتمعات التي تعمل فيها.”

وتُعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية بارزة تعزز من تكامل الخدمات اللوجستية لمجموعة CMA CGM، وتوسع نطاق عملياتها في قطاع التوزيع، لا سيما في الأسواق الإقليمية الواعدة.