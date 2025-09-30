Building Bridges 2025: مواءمة التمويل مع الاستدامة

انطلقت، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، فعاليات النسخة السادسة من حدث Building Bridges في جنيف، وهو تجمع دولي بارز يهدف إلى ربط قطاع التمويل بأجندة الاستدامة. يُعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام في المركز الدولي للمؤتمرات (CICG)، جامعًا قادة من مجالات التمويل والسياسة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لدفع الانتقال نحو نموذج اقتصادي عالمي أكثر عدلاً واستدامة.

قمة الافتتاح: تحويل رأس المال العالمي

افتُتحت الفعاليات صباح اليوم بجلسة قمة Building Bridges، من الساعة 09:00 حتى 12:30 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، حيث تناولت النقاشات رفيعة المستوى الحاجة إلى توجيه التدفقات المالية نحو الاستثمارات المستدامة. وللمرة الأولى، أتيحت القمة لجميع المشاركين المسجلين، بما يعكس التزام الحدث بالشمولية والمشاركة الواسعة.

المحاور الرئيسة لنسخة 2025

تركز الفعاليات هذا العام على محاور محورية، من أبرزها:

السياسات والتنظيم: تطوير أطر داعمة للتمويل المستدام.

تطوير أطر داعمة للتمويل المستدام. الأثر الاجتماعي: تعزيز العدالة الاجتماعية عبر المبادرات المالية.

تعزيز العدالة الاجتماعية عبر المبادرات المالية. المناخ والطاقة: الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتحول في قطاع الطاقة.

الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتحول في قطاع الطاقة. الأسواق الناشئة: تحريك رأس المال نحو الاقتصادات النامية.

تحريك رأس المال نحو الاقتصادات النامية. الاستثمار المؤثر: ربط الاستثمارات بنتائج اجتماعية وبيئية قابلة للقياس.

ربط الاستثمارات بنتائج اجتماعية وبيئية قابلة للقياس. التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية: تسخير التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي.

تسخير التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي. التغيير الجذري: إحداث تحولات عميقة في الأنظمة المالية.

إحداث تحولات عميقة في الأنظمة المالية. الطبيعة: دمج رأس المال الطبيعي في القرارات الاستثمارية.

تتم مناقشة هذه القضايا من خلال ورش عمل وجلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار بين مختلف الأطراف.

أبرز فعاليات اليوم الأول

الجلسة العامة رفيعة المستوى: نقاشات مع شخصيات مؤثرة حول دور التمويل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

نقاشات مع شخصيات مؤثرة حول دور التمويل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية ودعم أهداف التنمية المستدامة. جلسات عملية: طرح حلول واقعية لتمويل المشاريع البيئية، بما في ذلك مبادرات مثل “مبادلة الديون مقابل الطبيعة”.

طرح حلول واقعية لتمويل المشاريع البيئية، بما في ذلك مبادرات مثل “مبادلة الديون مقابل الطبيعة”. فرص للتواصل: مساحات مخصصة لتبادل الأفكار وبناء شراكات توسع نطاق مبادرات التمويل المستدام.

نظرة إلى الأيام المقبلة

يستمر المؤتمر حتى 2 أكتوبر، حيث تتضمن الأجندة جلسات إضافية حول الأدوات المالية المبتكرة، وحوارات سياسية موسعة، وورش عمل تعاونية. ويُنظر إلى Building Bridges باعتباره ةمنصة محفزة لإيجاد حلول عملية وشراكات استراتيجية تدفع نحو مواءمة رأس المال مع الأهداف العالمية للاستدام