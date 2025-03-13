“bp” تسعى لتزويد مصر بـ160 مليون قدم غاز يومياً في النصف الثاني من 2025

تسعى شركة “بي بي” (bp) البريطانية لزيادة إنتاج الغاز في مصر بنحو 160 مليون قدم مكعب يومياً، من بئرين في منطقتي امتياز كينج مريوط والفيوم بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، في النصف الثاني من العام الجاري، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”.

من شأن تعزيز إنتاج الغاز في مصر أن يخفف الضغوط الواقعة على الحكومة لاستيراد الغاز المسال لسد فجوة بين العرض والطلب تزداد بشكل خاص في فصل الصيف، الذي عانت فيه البلاد العام الماضي من انقطاعات للكهرباء، طالت حتى القطاع الصناعي. وانخفض إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى 4.35 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6.2 مليار قدم مكعب.

قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن “بي بي” تستكمل حالياً حفر البئرين الاستكشافيتين في منطقتي “كينج مريوط 2″، و”الفيوم 5” بطاقة إنتاجية تقديرية تصل إلى 80 مليون قدم مكعب من الغاز للبئر الواحدة، وذلك ضمن منطقة امتياز شمال الاسكندرية، لتحديد الاحتياطيات الفعلية القابلة للإنتاج، وهي العملية التي من المزمع الانتهاء منها بحلول أبريل المقبل.

وتُقدر تكلفة حفر البئر الواحدة بمنطقة امتياز شمال الاسكندرية في البحر المتوسط بالمياه العميقة بنحو 150 مليون دولار، وفقاً للمسؤول.

ولم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات من “الشرق” للتعليق.

وتعتزم الحكومة المصرية استيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام الجاري لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية والإنتاج المحلي. وقدمت مصر للشركات الأجنبية نهاية العام الماضي حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من إنتاج الغاز الجديد بأي من حقولها.