7% زيادة بأصول بنوك الإمارات

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع أصول البنوك بالإمارات بنسبة 7% بما يعادل 184.2 مليار درهم (50.14 مليار دولار أمريكي) في نهاية ديسمبر عام 2018.

وبحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي الأصول إلى 2.878 تريليون درهم ما يعادل 783.44 مليار دولار، مقابل 2.694 تريليون درهم ما يعادل 733.35 مليار دولار قيمتها في ديسمبر 2017.

وأوضحت البيانات ارتفاع إجمالي الودائع في البنوك بالدولة بنسبة 8% لتصعد من 1.627 تريليون درهم في ديسمبر 2017 إلى 1.755 تريليون درهم ديسمبر من العام الماضي.

وشهدت القروض والسلفيات نمواً بنسبة5%، في ذات الفترة من العام الماضي، لترتفع إلى 1.656 تريليون درهم، مقابل 1.580 تريليون درهم في ديسمبر من عام 2017.

عرض النقد

وأعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 1.3% من 479.5 مليـار درهـم في نهاية شهر نوفمبر 2018 إلى 485.6 مليار درهم في نهايــة شهر ديسمبر 2018.

وارتفع عرض النقـد (ن2) بنسبة 1.6% من 1288.4 مليار درهـم في نهاية شهر نوفمبر 2018 إلى 1308.4 مليار درهم في نهايــة شهر ديسمبر 2018.

كما ارتفع عرض النقـــد (ن3) بنسبة 0.6% من 1593.5 مليار درهم بنهايـة شهر نوفمبر 2018 إلى 1602.3 مليـار درهم فـي نهايـة شهر ديسمبر 2018.

ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 6.2 مليار درهم فــــي الودائع النقديـة مقابل انخفاض بمقدار 0.1 مليار درهـم في النقد المتداول خارج البنوك.

ويرجـع الارتفاع في (ن2) إلى ارتفاع (ن1) وارتفاع بمقدار 13.9 مليار درهم في الودائع شبة النقدية، في حين يعود الارتفاع في (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) و(ن2) مقابل انخفاض بمقدار 11.2 مليار درهم في الودائع الحكومية.

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