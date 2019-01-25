54.9 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2018

أصدرت “ريفينتيف”، الوحدة الرسمية للأعمال المالية والمخاطر في “تومسون رويترز”، تقريرها حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2018.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 1.1 مليار دولار أميركي خلال 2018، أي أكثر بنسبة 4 بالمئة من قيمة الرسوم المسجلة خلال عام 2017.

وبلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في أسواق الدين 217.3 مليون دولار أميركي بانخفاض نسبته 21 بالمئة على أساس سنوي، إلا أنها تعتبر ثاني أعلى قيمة مسجلة في المنطقة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000. وانخفضت رسوم اصدارات الأسهم بنسبة 13 بالمئة لتصل إلى 107.7 مليون دولار أميركي.

أما رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة فبلغت 177.5 مليون دولار أميركي خلال العام الماضي، بانخفاض 22 بالمئة عن العام 2017، وهي أقل قيمة سنوية مسجلة منذ 2012. وسجلت رسوم القروض المجمعة 554.4 مليون دولار، بارتفاع نسبته 41 بالمئة مقارنة بعام 2017.

أما رسوم إصدارات الديون فشكلت نحو 21 بالمئة من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثاني أعلى حصة مسجلة منذ عام 2001. أما رسوم القروض المجمعة فشكلت 52 بالمئة، في المقابل، فإن حصة الرسوم الاستشارية لصفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة فهبطت إلى أدنى مستوى لها، لتشكل 17 بالمئة فقط من إجمالي الرسوم. كما شكلت عمولات إصدارات الأسهم 10 بالمئة فقط.

واستحوذ بنك “أتش أس بي سي” على معظم الرسوم المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا خلال عام 2018، أي ما مجموعه 82.6 مليون دولار أميركي بحصة تبلغ 7.8 بالمئة من إجمالي الرسوم ليقود بذلك قائمة رسوم ترتيب القروض المشتركة.

واحتل بنك “غولدمان ساكس” المركز الأول في قائمة رسوم خدمات صفقات الاندماجات والاستحواذات المنجزة، مستحوذاً على حصة سوقية بـ 18.2%. وقاد بنك قطر الوطني قائمة رسوم الاكتتابات بأسواق الأسهم، مسجلاً 16.2 مليون دولار، أي ما نسبته 15% من الإجمالي. بينما احتل بنك “ستاندرد تشارترد” المركز الأول من ناحية رسوم إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسجلاً 34 مليون دولار خلال 2018.

فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 54.9 مليار دولار أميركي خلال عام 2018، أي بزيادة 50 بالمئة عن القيمة المسجلة خلال 2017، وهو أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات. وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً، حيث ارتفعت إلى 31.4 مليار دولار أميركي، بارتفاع نسبته 63 بالمئة عن عام 2017، في حين ارتفعت قيمة الصفقات البينية أو المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 79% خلال العام الماضي.

مدفوعةً باستحواذ البنك السعودي البريطاني “ساب” على حصة كاملة في رأسمال البنك الأول مقابل 5 مليارات دولار، فإن صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2018 سجلت أعلى مستوى في 11 عاماً، لتبلغ 14.7 مليار دولار. وفي نفس الوقت، ارتفعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من 12 مليار دولار في 2017 إلى 16.5 مليار دولار خلال العام الماضي.

واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 29.7 بالمئة من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلاه القطاع المالي الذي استحوذ على 20.4 بالمئة من إجمالي النشاط من حيث القيمة، لكن من حيث عدد الصفقات فقد سجل القطاع المالي 106 صفقات، متفوقا بـ 29 صفقة عن قطاع الطاقة والكهرباء الذي سجل 77 صفقة.

وقاد بنك غولدمان ساكس قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج المعلنة في الشرق الأوسط خلال 2018، فيما حل كل من “مورغان ستانلي” وبنك “أتش أس بي سي” في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

فيما يتعلق بإصدارات أسواق الأسهم، فقد بلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال العام الماضي 9.4 مليارات دولار، أي بارتفاع نسبته 42 بالمئة من القيمة المسجلة في 2017.

وشكلت الطروحات الأولية 22.9% من نشاط صفقات أسواق الأسهم في المنطقة، أي ما قيمته 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ 52% المسجلة في 2017.

وجمعت شركة أورانج مصر للاتصالات 866 مليون دولار من خلال اكتتاب زيادة رأس مالها، لتشكل أكبر صفقة في مجال اصدارات الأسهم في 2018. وتصدرت “إي ف جي هيرميس” قائمة الشركات من حيث رسوم إصدارات الأسهم في الشرق الأوسط خلال نفس الفترة، لتبلغ حصتها السوقية، 13.2 بالمئة. تلاها بنكا “جيه بيه مورغان” و”سيتي” اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

بالرغم من انخفاض قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 18 بالمئة مقارنة بعام 2017، إلا أن إجمالي إصدار الديون سجل ثاني أعلى مستوى له منذ بدء احتساب البيانات ليصل إلى 84.8 مليار دولار خلال 2018.

وتصدرت السعودية الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 26.2%، تليها الإمارات بحصة 25.7%. وانخفض حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم 20 بالمئة لتصل إلى 40.2 مليار دولار أميركي في 2018، مقارنة بالقيمة المسجلة في العام الذي سبقه.

وتصدر بنك “ستاندرد تشارترد” تصنيف الشرق الأوسط لصفقات إصدار السندات خلال عام 2018، بحصة سوقية بلغت 15.2 بالمئة، في حين احتلت مجموعة “سي آي إم بي” المالية المرتبة الأولى في ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت 11.8 بالمئة.

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