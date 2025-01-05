49.1 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز خلال 2024

سجل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بتحقيق أعلى رقم تشغيل سنوي في تاريخ المطارات السعودية، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال عام 2024م أكثر من 49.1 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنةً بالعام الماضي.

وشهد المطار نموًا ملحوظًا في إجمالي عدد الرحلات، حيث وصل إلى أكثر من 278 ألف رحلة، بزيادة 11% عن العام السابق، بالإضافة إلى تسجيل 47.1 مليون حقيبة عبر منظومته التشغيلية، بزيادة قدرها 21%.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، المهندس مازن جوهر، أن هذه الأرقام تعكس النمو المتسارع للحركة التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الذي يأتي بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من قيادات منظومة النقل بالمملكة، مما أسهم في دعم أعمال تطوير البنية التحتية للمطار.