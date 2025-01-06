46 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية في أبوظبي خلال 2024

بلغ إجمالي قيمة المبايعات العقارية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي أكثر من 46.5 مليار درهم، وذلك من خلال تنفيذ 14.8 ألف معاملة بيع وشراء في الإمارة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإمارات وام، نقلا عن بيانات منصة “داري” التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، توزعت معاملات البيع بواقع 5646 معاملة بيع وحدة عقارية جاهزة، و9169 معاملة بيع على المخطط.

وبلغ حجم التصرفات العقارية في أبوظبي نحو 79.3 مليار درهم من خلال 25 ألف معاملة بيع ورهن عقاري على الوحدات المختلفة بنهاية عام 2024، في حين تم تسجيل 10.2 ألف رهن عقاري بقيمة تبلغ 32.8 مليار درهم.