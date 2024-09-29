4 تحالفات عالمية تتنافس على مشروع بـ285 مليون دولار لدى سكك حديد مصر

تقدمت 4 تحالفات عالمية ومحلية بعروضها الفنية والمالية، لهيئة سكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل المصرية، للمنافسة على تنفيذ تجديدات بخط سكة حديد “الروبيكي- العاشر من رمضان– بلبيس” بطول 69 كيلومتراً، وبقيمة إجمالية في حدود 285 مليون دولار، بحسب 3 مصادر حكومية مطلعة على الملف تحدثت مع “الشرق” شريطة عدم نشر أسمائهم.

خط سكة حديد العاشر من رمضان، يُعد ثاني أحد الممرات اللوجستية السبعة التي تحاول وزارة النقل المصرية تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، لربط كافة موانئها البحرية الواقعة على البحرين الأبيض المتوسط، والأحمر، بنظيرتها “الجافة والمناطق اللوجستية”، للتحول إلى نقل البضائع على القطارات بدلاً من الشاحنات البرية.