3.67 تريليونات درهم استثمارات الطيران في الإمارات

تنطلق النسخة الأولى من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني، في انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، تحت شعار«ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران» 28 الجاري وتستمر يومين متتاليين حيث تستضيف أكثر من 600 مستثمر ومتحدث إلى جانب عدد من الوفود الرسمية والمتخصصين العاملين في قطاع الطيران، يمثلون 50 دولة فيما يتجاوز حجم استثمارات قطاع الطيران في الإمارات التريليون دولار (3.67 تريليونات درهم).



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