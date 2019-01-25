26 % نمو تجارة الحديد والنحاس في أبوظبي

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ارتفعت قيمة تجارة أبوظبي من الحديد والنحاس إلى 20.5 مليار درهم خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2018 بنمو نسبته 26% مقارنة مع 16.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017 وفقاً للأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وشكلت تجارة الحديد والنحاس نحو 17% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي والتي وصلت قيمتها إلى 122.2 مليار درهم. وتحقق النمو الكبير في هذا النوع من التجارة بدعم من ارتفاع وتيرة نشاط جميع القطاعات المرتبطة بصناعة الحديد والنحاس في الإمارة والإمارات بشكل عام منذ بداية العام 2018. ارتفعت قيمة صادرات أبوظبي من الحديد والنحاس إلى 4.45 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام 2018 بزيادة نسبتها 37 % مقارنة مع 3.25 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017.

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Tags:الحديد
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الاقتصادية بموقع مجلة أموال

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