208 مليار دولار استثمارات بنوك الإمارات خلال الربع الأول من 2025

سجلت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات نمواً مطرداً خلال الأشهر الماضية، لتصل إلى نحو 763.8 مليار درهم (حوالي 208 مليار دولار) بنهاية مارس 2025.

ووفق المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، الاثنين، حققت استثمارات البنوك نمواً سنوياً بنسبة 14.9 بالمئة، وارتفاعاً بنسبة 3.9 بالمئة منذ بداية العام، كما سجلت زيادة شهرية بنحو 1 بالمئة.

وتوزعت استثمارات البنوك بين عدة أدوات، تصدرتها الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير بقيمة 343.2 مليار درهم (حوالي 93.5 مليار دولار)، في حين بلغت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق حوالي 345.3 مليار درهم (حوالي 94.03 مليار دولار)، فيما بلغت استثمارات البنوك في الأسهم 18.7 مليار درهم، فيما سجلت الاستثمارات الأخرى نحو 56.6 مليار درهم.

وبالتوازي مع نمو الاستثمارات، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.24 تريليون درهم (حوالي 610 مليار دولار)، بنسبة نمو سنوي بلغت 9.4 بالمئة، بينما بلغ الائتمان المحلي 1.868 تريليون درهم.

وبلغت قروض القطاع الخاص 1.377 تريليون درهم، والأفراد 505.9 مليار درهم.

وسجلت الودائع المصرفية الإجمالية لدى البنوك في الدولة نحو 2.936 تريليون درهم، بواقع 2.687 تريليون ودائع المقيمين و248.6 مليار درهم ودائع غير المقيمين.

إلى ذلك أظهرت المؤشرات المصرفية الخاصة بتوزع البنوك حسب الموقع ما بين أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى، ارتفاعاً في إجمالي أصول البنوك العاملة في أبوظبي منذ ديسمبر الماضي 4.1 بالمئة لتصل إلى نحو 2.26 تريليون درهم بنهاية مارس 2025، وبنسبة 2.8 بالمئة في دبي لتبلغ نحو 2.08 تريليون درهم، بينما سجلت البنوك في “الإمارات الأخرى” نمواً نسبته 4.3 بالمئة لتصل إلى 381.7 مليار درهم.

وفيما يتعلق بإجمالي الائتمان، فقد تجاوز ائتمان البنوك العاملة في أبوظبي 1.05 تريليون درهم بنمو 2.6 بالمئة منذ نهاية العام الماضي، وفي دبي 988.5 مليار درهم بزيادة 2.6 بالمئة، وفي الإمارات الأخرى 197.9 مليار درهم بنمو 3.9 بالمئة.

وارتفعت الودائع المصرفية لتصل في بنوك أبوظبي إلى نحو 1.33 تريليون درهم، وفي دبي إلى 1.36 تريليون درهم، وفي الإمارات الأخرى إلى 247 مليار درهم.