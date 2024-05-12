2.5 مليار جنيه كلفة إطلاق أول بنك رقمي في مصر

استثمرت شركة “مصر للابتكار الرقمي”، التابعة لبنك مصر الحكومي، 2.5 مليار جنيه حتى الآن بأول بنك رقمي في مصر، على أن يبدأ “وان بنك” عمله قبل نهاية العام الحالي، بحسب شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، في مقابلة مع “الشرق”.

البحيري كشف أن “وان بنك”، البالغ رأسماله المدفوع 4 مليارات جنيه وسيزيد إلى 5.5 مليار جنيه منتصف 2025، “تمّ بدء العمل على خطة إطلاقه منذ 5 سنوات، ومباشرة التنفيذ الفعلي في 2021، حيث أنفقنا 2.5 مليار حتى الآن، 95% منها على التكنولوجيا المستوردة المستخدمة في البنك”.

حصلت “شركة مصر للابتكار الرقمي” على الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر من البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر. البنوك الرقمية هي التي تقدم الخدمات المصرفية بشكلٍ كامل عبر المنصات الإلكترونية، بديل الفروع، باستخدام التقنيات التكنولوجية والهوية الرقمية.

الهوية الرقمية

البحيري أوضح لـ”الشرق”، خلال المقابلة التي جرت بمبنى “وان بنك” بحي المعادي والمكون من 3 أدوار، أن مصرفه يستهدف الوصول في أول عام من عمله إلى 700 ألف عميل، على ان يرتفع هذا الرقم لأكثر من مليون عميل خلال أول عامين، أغلبهم من فئة الشباب. ليبدأ بعد ذلك باستهداف الشركات متناهية الصغر والصغيرة، ومن الشركات الكبيرة بعد مضي 4 أعوام على بدء نشط البنك.

وأوضح أنه من البنك الرقمي “يمكن للعميل فتح حسابه المصرفي أو غلقه خلال 4 دقائق فقط، فيما يستغرق وقت الحصول على قرض بقيمة أقل من 100 ألف جنيه يوماً فقط أو أقل من ذلك”. مشيراً أنه سيتم “اعتماد الهوية الرقمية الخاصة بنا، أو هوية العميل الرقمية لدى البنك المركزي، فمازلنا في محادثات معهم بشأن تلك النقطة”.

يضع البنك المركزي المصري اللمسات الأخيرة لإطلاق شركة “الهوية المالية الرقمية” خلال النصف الثاني من هذا العام، بهدف إتاحة فتح الحسابات المصرفية إلكترونياً وعبر المحمول دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك.

“الهوية الرقمية” هي أي بيانات معالجة تقنياً تتعلق بشخص محدد مرتبطة ببيانات رسمية تتيح التقييم والمصادقة على المعاملات التي تتم عبر المنصات الرقمية.

يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، تشمل 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.