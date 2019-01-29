192 مليون درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي

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 حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الأملاك في دبي أكثر من 192 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 102 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم منها 6 مبايعات للأراضي بقيمة 22 مليون درهم و 96 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 129 مليون درهم.

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Tags:دبي
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