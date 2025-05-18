170 مليار دولار.. استثمارات “صندوق الاستثمارات السعودي” في أوروبا تتضاعف

توقّع ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن تتضاعف استثمارات الصندوق ومشترياته في القارة الأوروبية لتصل إلى نحو 170 مليار دولار، مقارنة بـ85 مليار دولار تم ضخها منذ عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي.

جاءت تصريحات الرميان خلال مشاركته في قمة “الأولوية الأوروبية”، التي استضافتها العاصمة الألبانية تيرانا على مدار يومين، حيث أكد أن أوروبا تمثل محورًا مهمًا في استراتيجية الاستثمار العالمية للصندوق، مشددًا على أن القدرة على التنبؤ والاستقرار التنظيمي يشكلان عاملين حاسمين في اتخاذ قرارات الاستثمار طويلة الأجل.

وأشار الرميان، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة “مبادرة مستقبل الاستثمار”، إلى أن المملكة باتت فاعلًا متزايدًا في قطاع الصفقات خارج الولايات المتحدة، التي كانت تشكل في السابق مركز الثقل الرئيسي لاستثمارات الصندوق، ما يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في التوجه الجغرافي.

وكان الصندوق قد أتم في ديسمبر الماضي صفقة استحواذ على حصة 15% من شركة “FGP TopCo”، الشركة القابضة لمطار هيثرو الشهير، في خطوة تعكس اهتمامه المتنامي بقطاع النقل الحيوي ضمن محفظته الاستثمارية الأوروبية.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يلعب دورًا محوريًا في دعم التحوّل الاقتصادي السعودي وتنويع مصادر الدخل، تماشيًا مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030”. ومنذ عام 2017، أسس الصندوق أكثر من 103 شركات، وتقدّر قيمة استثماراته المحلية بنحو 150 مليار ريال سنويًا، بينما تصل أصوله إلى 3.53 تريليون ريال، بحسب أحدث البيانات.