وعزت سابك السعودية في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية “تداول” السبب في ارتفاع صافي الربح الفصلي على أساس سنوي إلى:

ارتفاع الدخل من العمليات بنحو 797 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع اجمالي الهامش الربحي الذي قابلة ارتفاع في تكاليف التشغيل وتسجيل مكاسب من بيع قطاع أعمال النماذج الوظيفية المتخصصة في انتاج الألواح والأفلام البلاستيكية ومن فروقات صرف العملات في الربع الثالث من عام 2024.

انخفاض إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بنحو 3.3 مليار ريال سعودي والتي تعود بشكل رئيسي لتقدير القيمة العادلة للشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) الناتجة عن تصنيفها كعمليات غير مستمرة لحين اقفال صفقة البيع المعلن عنها سابقا.

وقالت الشركة إن الربح التشغيلي قد بلغ 2.48 مليار ريال في الربع الثالث مقابل 1.68 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 47.6 بالمئة.