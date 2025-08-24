12.8 مليار ريال تمويل لمشاريع كهرباء جديدة لأكوا باور

أعلنت شركة “أكوا باور” السعودية عن إتمام الإغلاق المالي لمشروعين لتوليد الكهرباء بالمملكة، بعد حصولها على تمويل ضخم بقيمة 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار) يمتد لأجل يقارب 28 عاماً.

ووفقاً لإفصاح الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية، شارك في التمويل تحالف يضم بنوكاً محلية وإقليمية ودولية إلى جانب وكالة ائتمان الصادرات، من بينها: بنك التصدير والاستيراد الكوري، البنك الأهلي السعودي، بنك الاستثمار السعودي، البنك السعودي الفرنسي، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الصين، البنك الزراعي الصيني، البنك الصناعي والتجاري الصيني، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية.

وتملك “أكوا باور” حصة 35% في كل من المحطتين الجديدتين: “محطة الرماح-1” في العاصمة الرياض و**”محطة النعيرية-2″** في المنطقة الشرقية، واللتين ستعملان بتقنية التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة.

يُذكر أن “أكوا باور” التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة فيها تبلغ 44.16%، تخطط لضخ استثمارات سنوية تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار في مشاريع جديدة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مقارنة بمتوسط يتراوح بين مليار و1.3 مليار دولار خلال السنوات السابقة، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة عبدالحميد المهيدب لصحيفة “الاقتصادية” في يوليو الماضي.