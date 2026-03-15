10 وجوه من عالم العقارات بالصناديق السيادية الخليجية

|طارق الفحيّلة
|مدير محفظة الاستثمارات العقارية المحلية
|صندوق الاستثمارات العامة (السعودية)
|يشرف على إدارة محفظة الاستثمارات العقارية المحلية للصندوق، ويتابع تطوير وتنفيذ عدد من المشاريع العقارية المرتبطة باستراتيجية الاستثمار داخل المملكة.
|نايف الحمدان
|مدير أول للاستثمارات العقارية
|صندوق الاستثمارات العامة (السعودية)
|يعمل ضمن فريق الاستثمار العقاري المحلي في الصندوق، ويشارك في متابعة وتطوير مشاريع عقارية كبرى ضمن محفظة الاستثمارات المحلية.
|أحمد العقيل
|رئيس مشاريع محفظة الاستثمار العقاري
|صندوق الاستثمارات العامة (السعودية)
|يقود تنفيذ مشاريع الاستثمار العقاري التابعة للصندوق، ويتابع تطوير المبادرات العقارية المرتبطة بمحفظة الاستثمارات المحلية.
|خالد الشملان المري
|الرئيس التنفيذي لاستثمارات الأصول الحقيقية
|شركة مبادلة للاستثمار (الإمارات)
|يقود منصة الأصول الحقيقية في مبادلة، التي تشمل الاستثمارات في العقارات والبنية التحتية ضمن محفظة الصندوق السيادي في أبوظبي.
|غادة آل ثاني
|متخصصة استثمارات
|جهاز قطر للاستثمار (قطر)
|تعمل ضمن فرق الاستثمار في الصندوق السيادي القطري، وتشارك في متابعة الاستثمارات الدولية في الأصول الحقيقية بما في ذلك العقارات.
|خادم الرميثي
|مدير استثمارات
|جهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات)
|يعمل ضمن فرق الاستثمار التي تدير محافظ الأصول البديلة في الجهاز، ويشارك في متابعة الاستثمارات المرتبطة بالعقارات والبنية التحتية.
|محمد القبيسي
|مدير تنفيذي – الاستثمارات العقارية
|جهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات)
|يشرف على إدارة جزء من محفظة الاستثمارات العقارية الدولية للجهاز السيادي، ويتابع فرص الاستثمار في الأسواق العقارية العالمية.
|نادية الشرهان
|Acting Director – Real Estate & Infrastructure
|الهيئة العامة للاستثمار (الكويت)
|تشغل منصب المدير بالإنابة لقطاع العقارات والبنية التحتية في الصندوق السيادي الكويتي، وتشرف على إدارة محفظة من الاستثمارات العقارية الدولية.
|سلطان الحلامي
|مدير استثمارات عقارية
|جهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات)
|يشارك في إدارة ومتابعة الاستثمارات العقارية الدولية ضمن محفظة الجهاز، مع تركيز على تقييم الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية.
|محمد أحمدي
|متخصص استثمارات
|شركة ممتلكات البحرين القابضة (البحرين)
|يعمل ضمن فريق الاستثمار في الصندوق السيادي البحريني، ويشارك في متابعة استثمارات الشركة في عدة قطاعات من بينها العقارات.