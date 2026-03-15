10 وجوه من عالم العقارات بالصناديق السيادية الخليجية

2026-03-15
الاسمالوظيفةجهة العملوصف طبيعة العمل
طارق الفحيّلةطارق الفحيّلةمدير محفظة الاستثمارات العقارية المحليةصندوق الاستثمارات العامة (السعودية)يشرف على إدارة محفظة الاستثمارات العقارية المحلية للصندوق، ويتابع تطوير وتنفيذ عدد من المشاريع العقارية المرتبطة باستراتيجية الاستثمار داخل المملكة.
نايف الحمداننايف الحمدانمدير أول للاستثمارات العقاريةصندوق الاستثمارات العامة (السعودية)يعمل ضمن فريق الاستثمار العقاري المحلي في الصندوق، ويشارك في متابعة وتطوير مشاريع عقارية كبرى ضمن محفظة الاستثمارات المحلية.
أحمد العقيلأحمد العقيلرئيس مشاريع محفظة الاستثمار العقاريصندوق الاستثمارات العامة (السعودية)يقود تنفيذ مشاريع الاستثمار العقاري التابعة للصندوق، ويتابع تطوير المبادرات العقارية المرتبطة بمحفظة الاستثمارات المحلية.
خالد الشملان المريخالد الشملان المريالرئيس التنفيذي لاستثمارات الأصول الحقيقيةشركة مبادلة للاستثمار (الإمارات)يقود منصة الأصول الحقيقية في مبادلة، التي تشمل الاستثمارات في العقارات والبنية التحتية ضمن محفظة الصندوق السيادي في أبوظبي.
غادة ال ثانغادة آل ثانيمتخصصة استثماراتجهاز قطر للاستثمار (قطر)تعمل ضمن فرق الاستثمار في الصندوق السيادي القطري، وتشارك في متابعة الاستثمارات الدولية في الأصول الحقيقية بما في ذلك العقارات.
خادم الرميثىخادم الرميثيمدير استثماراتجهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات)يعمل ضمن فرق الاستثمار التي تدير محافظ الأصول البديلة في الجهاز، ويشارك في متابعة الاستثمارات المرتبطة بالعقارات والبنية التحتية.
محمد القبيسيمدير تنفيذي – الاستثمارات العقاريةجهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات)يشرف على إدارة جزء من محفظة الاستثمارات العقارية الدولية للجهاز السيادي، ويتابع فرص الاستثمار في الأسواق العقارية العالمية.
نادية الشرهاننادية الشرهانActing Director – Real Estate & Infrastructureالهيئة العامة للاستثمار (الكويت)تشغل منصب المدير بالإنابة لقطاع العقارات والبنية التحتية في الصندوق السيادي الكويتي، وتشرف على إدارة محفظة من الاستثمارات العقارية الدولية.
سلطان الحلامىسلطان الحلاميمدير استثمارات عقاريةجهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات)يشارك في إدارة ومتابعة الاستثمارات العقارية الدولية ضمن محفظة الجهاز، مع تركيز على تقييم الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية.
محمد أحمدىمحمد أحمديمتخصص استثماراتشركة ممتلكات البحرين القابضة (البحرين)يعمل ضمن فريق الاستثمار في الصندوق السيادي البحريني، ويشارك في متابعة استثمارات الشركة في عدة قطاعات من بينها العقارات.