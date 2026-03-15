10 وجوه من عالم العقارات بالصناديق السيادية الخليجية

طارق الفحيّلة مدير محفظة الاستثمارات العقارية المحلية صندوق الاستثمارات العامة (السعودية) يشرف على إدارة محفظة الاستثمارات العقارية المحلية للصندوق، ويتابع تطوير وتنفيذ عدد من المشاريع العقارية المرتبطة باستراتيجية الاستثمار داخل المملكة.

نايف الحمدان مدير أول للاستثمارات العقارية صندوق الاستثمارات العامة (السعودية) يعمل ضمن فريق الاستثمار العقاري المحلي في الصندوق، ويشارك في متابعة وتطوير مشاريع عقارية كبرى ضمن محفظة الاستثمارات المحلية.

أحمد العقيل رئيس مشاريع محفظة الاستثمار العقاري صندوق الاستثمارات العامة (السعودية) يقود تنفيذ مشاريع الاستثمار العقاري التابعة للصندوق، ويتابع تطوير المبادرات العقارية المرتبطة بمحفظة الاستثمارات المحلية.

خالد الشملان المري الرئيس التنفيذي لاستثمارات الأصول الحقيقية شركة مبادلة للاستثمار (الإمارات) يقود منصة الأصول الحقيقية في مبادلة، التي تشمل الاستثمارات في العقارات والبنية التحتية ضمن محفظة الصندوق السيادي في أبوظبي.

غادة آل ثاني متخصصة استثمارات جهاز قطر للاستثمار (قطر) تعمل ضمن فرق الاستثمار في الصندوق السيادي القطري، وتشارك في متابعة الاستثمارات الدولية في الأصول الحقيقية بما في ذلك العقارات.

خادم الرميثي مدير استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات) يعمل ضمن فرق الاستثمار التي تدير محافظ الأصول البديلة في الجهاز، ويشارك في متابعة الاستثمارات المرتبطة بالعقارات والبنية التحتية.

محمد القبيسي مدير تنفيذي – الاستثمارات العقارية جهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات) يشرف على إدارة جزء من محفظة الاستثمارات العقارية الدولية للجهاز السيادي، ويتابع فرص الاستثمار في الأسواق العقارية العالمية.

نادية الشرهان Acting Director – Real Estate & Infrastructure الهيئة العامة للاستثمار (الكويت) تشغل منصب المدير بالإنابة لقطاع العقارات والبنية التحتية في الصندوق السيادي الكويتي، وتشرف على إدارة محفظة من الاستثمارات العقارية الدولية.

سلطان الحلامي مدير استثمارات عقارية جهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات) يشارك في إدارة ومتابعة الاستثمارات العقارية الدولية ضمن محفظة الجهاز، مع تركيز على تقييم الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية.