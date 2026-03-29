10 وجوه تقود شركات الذكاء الاصطناعي في الخليج

2026-03-30
في لحظة لم يعد فيها الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية، بل تحول إلى بنية أساسية تعيد تشكيل الاقتصاد، تبرز في الخليج مجموعة من الشركات التي لا تكتفي باستخدامه، بل تعمل على تطويره وبنائه، من النماذج اللغوية إلى تحليل البيانات والبنية التحتية للحوسبة، في مشهد يعكس دخول المنطقة إلى سباق التكنولوجيا العالمي.

الاسمالدولةالجهةالوصف
فيصل البنايالإماراتAdvanced Technology Research Councilيقود منظومة بحثية وتقنية تضم عدة كيانات تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي، من بينها نماذج لغوية متقدمة مثل Falcon، في إطار توجه الإمارات لبناء قدراتها السيادية في التكنولوجيا.
عبدالله الغامديالسعوديةSDAIAيشرف على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي تقود البنية الوطنية للبيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى واسع داخل المملكة.
طارق أمينالسعوديةHUMAINيقود شركة HUMAIN، التي تعمل على تطوير بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل مراكز البيانات والنماذج التوليدية، ضمن استراتيجية التحول الرقمي.
د. محمد الحسينالسعوديةMoznالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mozn، التي تقدم حلولًا متقدمة في تحليل البيانات ومكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي.
بينغ شياوالإماراتG42الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، التي تقود واحدة من أكبر منظومات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، عبر تطبيقات في الحوسبة والبيانات والطاقة.
عادل الشرجيالإماراتPresight AIيشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في Presight AI، المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار.
عبدالله عسيريالسعوديةLucidyaالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Lucidya، التي تطور حلول تحليل اللغة العربية وتجربة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي.
محمد أبو الشيخالإماراتLocAIالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة LocAI، التي تقدم تطبيقات ذكاء اصطناعي لقطاعات متعددة مثل الصحة والبنية التحتية.
أحمد الهامليالإماراتZero Twoيقود شركة Zero Two التي تركز على تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، التي تمثل الأساس لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
أحمد المقرميدقطرQCRIالمؤسس والمدير التنفيذي لمعهد QCRI، أحد أبرز مراكز أبحاث الذكاء الاصطناعي في المنطقة، ويقود تطوير تقنيات اللغة العربية وتحليل البيانات.