10 وجوه تقود شركات الذكاء الاصطناعي في الخليج

في لحظة لم يعد فيها الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية، بل تحول إلى بنية أساسية تعيد تشكيل الاقتصاد، تبرز في الخليج مجموعة من الشركات التي لا تكتفي باستخدامه، بل تعمل على تطويره وبنائه، من النماذج اللغوية إلى تحليل البيانات والبنية التحتية للحوسبة، في مشهد يعكس دخول المنطقة إلى سباق التكنولوجيا العالمي.
|الاسم
|الدولة
|الجهة
|الوصف
|فيصل البناي
|الإمارات
|Advanced Technology Research Council
|يقود منظومة بحثية وتقنية تضم عدة كيانات تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي، من بينها نماذج لغوية متقدمة مثل Falcon، في إطار توجه الإمارات لبناء قدراتها السيادية في التكنولوجيا.
|عبدالله الغامدي
|السعودية
|SDAIA
|يشرف على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي تقود البنية الوطنية للبيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى واسع داخل المملكة.
|طارق أمين
|السعودية
|HUMAIN
|يقود شركة HUMAIN، التي تعمل على تطوير بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل مراكز البيانات والنماذج التوليدية، ضمن استراتيجية التحول الرقمي.
|د. محمد الحسين
|السعودية
|Mozn
|المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mozn، التي تقدم حلولًا متقدمة في تحليل البيانات ومكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي.
|بينغ شياو
|الإمارات
|G42
|الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، التي تقود واحدة من أكبر منظومات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، عبر تطبيقات في الحوسبة والبيانات والطاقة.
|عادل الشرجي
|الإمارات
|Presight AI
|يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في Presight AI، المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار.
|عبدالله عسيري
|السعودية
|Lucidya
|المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Lucidya، التي تطور حلول تحليل اللغة العربية وتجربة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي.
|محمد أبو الشيخ
|الإمارات
|LocAI
|المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة LocAI، التي تقدم تطبيقات ذكاء اصطناعي لقطاعات متعددة مثل الصحة والبنية التحتية.
|أحمد الهاملي
|الإمارات
|Zero Two
|يقود شركة Zero Two التي تركز على تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، التي تمثل الأساس لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
|أحمد المقرميد
|قطر
|QCRI
|المؤسس والمدير التنفيذي لمعهد QCRI، أحد أبرز مراكز أبحاث الذكاء الاصطناعي في المنطقة، ويقود تطوير تقنيات اللغة العربية وتحليل البيانات.