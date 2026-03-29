10 وجوه تقود شركات الذكاء الاصطناعي في الخليج

فيصل البناي الإمارات Advanced Technology Research Council يقود منظومة بحثية وتقنية تضم عدة كيانات تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي، من بينها نماذج لغوية متقدمة مثل Falcon، في إطار توجه الإمارات لبناء قدراتها السيادية في التكنولوجيا.

عبدالله الغامدي السعودية SDAIA يشرف على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي تقود البنية الوطنية للبيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى واسع داخل المملكة.

طارق أمين السعودية HUMAIN يقود شركة HUMAIN، التي تعمل على تطوير بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل مراكز البيانات والنماذج التوليدية، ضمن استراتيجية التحول الرقمي.

د. محمد الحسين السعودية Mozn المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mozn، التي تقدم حلولًا متقدمة في تحليل البيانات ومكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي.

بينغ شياو الإمارات G42 الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، التي تقود واحدة من أكبر منظومات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، عبر تطبيقات في الحوسبة والبيانات والطاقة.

عادل الشرجي الإمارات Presight AI يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في Presight AI، المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار.

عبدالله عسيري السعودية Lucidya المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Lucidya، التي تطور حلول تحليل اللغة العربية وتجربة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي.

محمد أبو الشيخ الإمارات LocAI المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة LocAI، التي تقدم تطبيقات ذكاء اصطناعي لقطاعات متعددة مثل الصحة والبنية التحتية.

أحمد الهاملي الإمارات Zero Two يقود شركة Zero Two التي تركز على تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، التي تمثل الأساس لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.