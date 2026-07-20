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10 قيادات صنعت مشهد الأمن السيبراني في الشرق الأوسط

2026-07-20
1 منذ دقيقة

في وقت أصبحت فيه الهجمات السيبرانية أكثر تعقيدًا وتأثيرًا على الاقتصادات والمؤسسات، برزت مجموعة من القيادات التي لعبت دورًا محوريًا في بناء شركات متخصصة، وتطوير حلول دفاعية متقدمة، وتعزيز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التهديدات الرقمية. وبين الشركات الناشئة والمؤسسات الإقليمية الكبرى، تقود هذه الأسماء مسيرة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط.

رابط الصورة / المصدرالاسمالدولةالشركة / الجهةالمنصبالوصف
هادي أنورهادي أنورالإماراتCPXالرئيس التنفيذيشركة متخصصة في الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية والجهات الحكومية والمؤسسات، مع التركيز على الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
ياسر السويلمالسعوديةSirar by stcالرئيس التنفيذيالذراع المتخصصة في الأمن السيبراني لمجموعة stc، وتقدم خدمات الأمن المُدار وحماية البنية الرقمية وإدارة المخاطر.
رامي الملاكالإماراتSpiderSilkالرئيس التنفيذي والمؤسس المشاركشركة أمن سيبراني تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها.
أفيناش أدفانيأفيناش أدفانيالإماراتCyberKnightالمؤسس والرئيس التنفيذيمتخصصة في أمن الهوية والأمن السحابي وتقنيات الثقة الصفرية Zero Trust.
ناصر الدوسريناصر الدوسريالسعوديةCQRالمؤسس والرئيس التنفيذيمتخصصة في أمن أنظمة التشغيل الصناعية OT Cybersecurity وحماية البنية التحتية والقطاعات الحيوية.
Exploit3rsجمعة الشامسيالإماراتExploit3rsالمؤسس والرئيس التنفيذيمتخصصة في اختبار الاختراق والاستشارات الأمنية وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني.
محمد الكويتيمحمد الكويتيالإماراتمجلس الأمن السيبراني الإماراتيرئيس مجلس الأمن السيبرانييقود المبادرات الوطنية لتعزيز الأمن الرقمي ورفع جاهزية الدولة لمواجهة التهديدات السيبرانية.
الشيخ الدكتور خالد بن دعيج آل خليفةالشيخ الدكتور خالد بن دعيج آل خليفةالبحرينBeyon Cyberالرئيس التنفيذييقود شركة تقدم حلولًا متقدمة للأمن السيبراني للحكومات والمؤسسات وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية.
سعد بن صالح العبوديسعد بن صالح العبوديالسعوديةSITEالرئيس التنفيذيشركة متخصصة في الأمن السيبراني والحلول الرقمية وحماية القطاعات الحيوية ودعم التحول الرقمي.
DTS Solutionفاهيه داغليانالإماراتDTS Solutionالمؤسس المشارك والرئيس التنفيذيمتخصصة في الاستشارات الأمنية ومراكز العمليات الأمنية SOC واكتشاف التهديدات والاستجابة لها.