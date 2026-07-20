10 قيادات صنعت مشهد الأمن السيبراني في الشرق الأوسط

في وقت أصبحت فيه الهجمات السيبرانية أكثر تعقيدًا وتأثيرًا على الاقتصادات والمؤسسات، برزت مجموعة من القيادات التي لعبت دورًا محوريًا في بناء شركات متخصصة، وتطوير حلول دفاعية متقدمة، وتعزيز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التهديدات الرقمية. وبين الشركات الناشئة والمؤسسات الإقليمية الكبرى، تقود هذه الأسماء مسيرة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط.
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|الاسم
|الدولة
|الشركة / الجهة
|المنصب
|الوصف
|هادي أنور
|الإمارات
|CPX
|الرئيس التنفيذي
|شركة متخصصة في الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية والجهات الحكومية والمؤسسات، مع التركيز على الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
|ياسر السويلم
|السعودية
|Sirar by stc
|الرئيس التنفيذي
|الذراع المتخصصة في الأمن السيبراني لمجموعة stc، وتقدم خدمات الأمن المُدار وحماية البنية الرقمية وإدارة المخاطر.
|رامي الملاك
|الإمارات
|SpiderSilk
|الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك
|شركة أمن سيبراني تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها.
|أفيناش أدفاني
|الإمارات
|CyberKnight
|المؤسس والرئيس التنفيذي
|متخصصة في أمن الهوية والأمن السحابي وتقنيات الثقة الصفرية Zero Trust.
|ناصر الدوسري
|السعودية
|CQR
|المؤسس والرئيس التنفيذي
|متخصصة في أمن أنظمة التشغيل الصناعية OT Cybersecurity وحماية البنية التحتية والقطاعات الحيوية.
|جمعة الشامسي
|الإمارات
|Exploit3rs
|المؤسس والرئيس التنفيذي
|متخصصة في اختبار الاختراق والاستشارات الأمنية وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني.
|محمد الكويتي
|الإمارات
|مجلس الأمن السيبراني الإماراتي
|رئيس مجلس الأمن السيبراني
|يقود المبادرات الوطنية لتعزيز الأمن الرقمي ورفع جاهزية الدولة لمواجهة التهديدات السيبرانية.
|الشيخ الدكتور خالد بن دعيج آل خليفة
|البحرين
|Beyon Cyber
|الرئيس التنفيذي
|يقود شركة تقدم حلولًا متقدمة للأمن السيبراني للحكومات والمؤسسات وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية.
|سعد بن صالح العبودي
|السعودية
|SITE
|الرئيس التنفيذي
|شركة متخصصة في الأمن السيبراني والحلول الرقمية وحماية القطاعات الحيوية ودعم التحول الرقمي.
|فاهيه داغليان
|الإمارات
|DTS Solution
|المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي
|متخصصة في الاستشارات الأمنية ومراكز العمليات الأمنية SOC واكتشاف التهديدات والاستجابة لها.