10 قيادات صنعت مشهد الأمن السيبراني في الشرق الأوسط

في وقت أصبحت فيه الهجمات السيبرانية أكثر تعقيدًا وتأثيرًا على الاقتصادات والمؤسسات، برزت مجموعة من القيادات التي لعبت دورًا محوريًا في بناء شركات متخصصة، وتطوير حلول دفاعية متقدمة، وتعزيز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التهديدات الرقمية. وبين الشركات الناشئة والمؤسسات الإقليمية الكبرى، تقود هذه الأسماء مسيرة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط.

رابط الصورة / المصدر الاسم الدولة الشركة / الجهة المنصب الوصف هادي أنور الإمارات CPX الرئيس التنفيذي شركة متخصصة في الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية والجهات الحكومية والمؤسسات، مع التركيز على الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ياسر السويلم السعودية Sirar by stc الرئيس التنفيذي الذراع المتخصصة في الأمن السيبراني لمجموعة stc، وتقدم خدمات الأمن المُدار وحماية البنية الرقمية وإدارة المخاطر. رامي الملاك الإمارات SpiderSilk الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك شركة أمن سيبراني تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها. أفيناش أدفاني الإمارات CyberKnight المؤسس والرئيس التنفيذي متخصصة في أمن الهوية والأمن السحابي وتقنيات الثقة الصفرية Zero Trust. ناصر الدوسري السعودية CQR المؤسس والرئيس التنفيذي متخصصة في أمن أنظمة التشغيل الصناعية OT Cybersecurity وحماية البنية التحتية والقطاعات الحيوية. جمعة الشامسي الإمارات Exploit3rs المؤسس والرئيس التنفيذي متخصصة في اختبار الاختراق والاستشارات الأمنية وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني. محمد الكويتي الإمارات مجلس الأمن السيبراني الإماراتي رئيس مجلس الأمن السيبراني يقود المبادرات الوطنية لتعزيز الأمن الرقمي ورفع جاهزية الدولة لمواجهة التهديدات السيبرانية. الشيخ الدكتور خالد بن دعيج آل خليفة البحرين Beyon Cyber الرئيس التنفيذي يقود شركة تقدم حلولًا متقدمة للأمن السيبراني للحكومات والمؤسسات وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية. سعد بن صالح العبودي السعودية SITE الرئيس التنفيذي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والحلول الرقمية وحماية القطاعات الحيوية ودعم التحول الرقمي. فاهيه داغليان الإمارات DTS Solution المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي متخصصة في الاستشارات الأمنية ومراكز العمليات الأمنية SOC واكتشاف التهديدات والاستجابة لها.