10 رواد يشكلون مستقبل الـ FoodTech في المنطقة

محمد بلوط الإمارات Kitopi يقود محمد بلوط واحدة من أكبر شركات المطابخ السحابية في المنطقة، حيث تدير Kitopi عشرات المطابخ وتخدم مئات العلامات التجارية العالمية. نجحت الشركة في جذب استثمارات ضخمة جعلتها من شركات اليونيكورن في الشرق الأوسط.

مصطفى أمين مصر Breadfast أسس منصة Breadfast التي بدأت بتوصيل المخبوزات قبل أن تتحول إلى متجر رقمي متكامل يضم آلاف المنتجات اليومية، مع توسع مستمر داخل السوق المصري.

سامي الحلوة السعودية Nana مؤسس تطبيق “نعناع”، أحد أبرز تطبيقات توصيل البقالة في السعودية، والذي يعتمد على نموذج المتاجر المظلمة لتسريع عمليات التوصيل.

أحمد الزيني السعودية Foodics يقود منصة Foodics التي تقدم أنظمة تشغيل متكاملة للمطاعم، وتستخدمها آلاف العلامات التجارية لإدارة الطلبات والمدفوعات.

فواز العتيبي السعودية Kaykroo يقف خلف منصة Kaykroo للمطابخ السحابية، التي تدير علامات غذائية رقمية وتعمل على التوسع في أسواق متعددة.

أحمد الراوي البحرين Calo مؤسس Calo، منصة اشتراكات وجبات صحية توسعت في عدة دول خليجية، وتقدم نموذجًا يجمع بين التغذية والتكنولوجيا.

محمد الفايد الإمارات Grubtech مؤسس Grubtech، التي تقدم أنظمة لإدارة وتشغيل المطابخ السحابية والمطاعم، مع أدوات تحليل ودمج للطلبات عبر منصات متعددة.

عبدالله ثامر الحميدي قطر Rafeeq مؤسس تطبيق Rafeeq، الذي يقدم خدمات توصيل الطعام والبقالة والخدمات اليومية داخل قطر، في نموذج رقمي متكامل.

حمد الهاجري قطر Snoonu مؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق Snoonu، أحد أبرز تطبيقات التوصيل في قطر، والذي يقدم خدمات توصيل الطعام والبقالة والتجارة الإلكترونية عبر منصة واحدة. نجح التطبيق في بناء حضور قوي داخل السوق القطري، معتمدًا على نموذج رقمي يجمع بين السرعة وتعدد الخدمات.