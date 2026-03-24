10 رواد يشكلون مستقبل الـ FoodTech في المنطقة

|محمد بلوط
|الإمارات
|Kitopi
| يقود محمد بلوط واحدة من أكبر شركات المطابخ السحابية في المنطقة، حيث تدير Kitopi عشرات المطابخ وتخدم مئات العلامات التجارية العالمية. نجحت الشركة في جذب استثمارات ضخمة جعلتها من شركات اليونيكورن في الشرق الأوسط.
|مصطفى أمين
|مصر
|Breadfast
| أسس منصة Breadfast التي بدأت بتوصيل المخبوزات قبل أن تتحول إلى متجر رقمي متكامل يضم آلاف المنتجات اليومية، مع توسع مستمر داخل السوق المصري.
|سامي الحلوة
|السعودية
|Nana
| مؤسس تطبيق “نعناع”، أحد أبرز تطبيقات توصيل البقالة في السعودية، والذي يعتمد على نموذج المتاجر المظلمة لتسريع عمليات التوصيل.
|أحمد الزيني
|السعودية
|Foodics
| يقود منصة Foodics التي تقدم أنظمة تشغيل متكاملة للمطاعم، وتستخدمها آلاف العلامات التجارية لإدارة الطلبات والمدفوعات.
|فواز العتيبي
|السعودية
|Kaykroo
| يقف خلف منصة Kaykroo للمطابخ السحابية، التي تدير علامات غذائية رقمية وتعمل على التوسع في أسواق متعددة.
|أحمد الراوي
|البحرين
|Calo
| مؤسس Calo، منصة اشتراكات وجبات صحية توسعت في عدة دول خليجية، وتقدم نموذجًا يجمع بين التغذية والتكنولوجيا.
|محمد الفايد
|الإمارات
|Grubtech
| مؤسس Grubtech، التي تقدم أنظمة لإدارة وتشغيل المطابخ السحابية والمطاعم، مع أدوات تحليل ودمج للطلبات عبر منصات متعددة.
|عبدالله ثامر الحميدي
|قطر
|Rafeeq
| مؤسس تطبيق Rafeeq، الذي يقدم خدمات توصيل الطعام والبقالة والخدمات اليومية داخل قطر، في نموذج رقمي متكامل.
|حمد الهاجري
|قطر
|Snoonu
| مؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق Snoonu، أحد أبرز تطبيقات التوصيل في قطر، والذي يقدم خدمات توصيل الطعام والبقالة والتجارة الإلكترونية عبر منصة واحدة. نجح التطبيق في بناء حضور قوي داخل السوق القطري، معتمدًا على نموذج رقمي يجمع بين السرعة وتعدد الخدمات.
|سهام الحسيني
|الخليج
|Deliveroo
| قادت عمليات Deliveroo في الكويت وقطر، وساهمت في توسعها داخل المنطقة، وتمثل نموذجًا للقيادات التنفيذية التي لعبت دورًا في نمو قطاع FoodTech.