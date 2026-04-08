10 رواد من قطاع الرعاية الصحية الرقمية

في وقت لم تعد فيه الرعاية الصحية حكرًا على المستشفيات، بل امتدت إلى التطبيقات والمنصات الرقمية، يبرز جيل من رواد الأعمال الذين يعيدون تشكيل العلاقة بين المريض والنظام الصحي، عبر حلول تعتمد على الحجز الذكي، والاستشارات عن بُعد، وتحليل البيانات، في مشهد يتسارع فيه التحول الرقمي داخل قطاع شديد الحساسية.

الاسم الدولة الجهة الوصف فضيل بن تركية الإمارات Okadoc المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Okadoc، التي تقدم خدمات حجز المواعيد الطبية رقميًا، وتربط المرضى بمقدمي الرعاية الصحية عبر تجربة سهلة وسريعة. وائل كابلي السعودية Cura المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Cura، التي تقدم خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، وتعد من أبرز تطبيقات الصحة الرقمية في السعودية. جليل اللبدي المنطقة Altibbi المؤسس المشارك لمنصة Altibbi، التي تقدم استشارات طبية رقمية ومحتوى صحي باللغة العربية لملايين المستخدمين في المنطقة. نديم الدعيج الكويت Sihaty يرتبط بإطلاق تطبيق Sihaty في الكويت، الذي يقدم خدمات صحية رقمية تشمل المواعيد والاستشارات وإدارة الملف الصحي. أمير برسوم مصر / الخليج Vezeeta المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Vezeeta، التي تقدم خدمات حجز المواعيد وإدارة العيادات رقمياً، وتوسعت بقوة في أسواق الخليج. منى السبيعي السعودية Seha Virtual Hospital تقود مشروع “صحة الافتراضية”، أحد أكبر نماذج الرعاية الصحية الرقمية عن بُعد، الذي يقدم خدمات تشخيص وعلاج عبر منصات رقمية متكاملة. محمد خالد المانع قطر Sidra Medicine يشغل دورًا قياديًا ضمن إدارة Sidra Medicine، التي تقدم خدمات صحية رقمية متقدمة، خاصة في مجالات طب الأطفال والنساء. خلدون بشناق الإمارات Alma Health المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Alma Health، التي تقدم خدمات إدارة الأمراض المزمنة والرعاية الصحية المنزلية باستخدام التكنولوجيا. أسد خان الإمارات TruDoc المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TruDoc، التي تقدم نموذج “الرعاية الصحية الافتراضية أولًا” عبر استشارات طبية رقمية وخدمات متابعة المرضى. صوفي سميث الإمارات Nabta Health المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة Nabta Health، التي تركز على صحة المرأة باستخدام البيانات والتقنيات الرقمية لتقديم رعاية مخصصة.