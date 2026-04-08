10 رواد من قطاع الرعاية الصحية الرقمية

2026-04-09
في وقت لم تعد فيه الرعاية الصحية حكرًا على المستشفيات، بل امتدت إلى التطبيقات والمنصات الرقمية، يبرز جيل من رواد الأعمال الذين يعيدون تشكيل العلاقة بين المريض والنظام الصحي، عبر حلول تعتمد على الحجز الذكي، والاستشارات عن بُعد، وتحليل البيانات، في مشهد يتسارع فيه التحول الرقمي داخل قطاع شديد الحساسية.

الاسمالدولةالجهةالوصف
فضيل بن تركيةالإماراتOkadocالمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Okadoc، التي تقدم خدمات حجز المواعيد الطبية رقميًا، وتربط المرضى بمقدمي الرعاية الصحية عبر تجربة سهلة وسريعة.
وائل كابليالسعوديةCuraالمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Cura، التي تقدم خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، وتعد من أبرز تطبيقات الصحة الرقمية في السعودية.
جليل اللبديالمنطقةAltibbiالمؤسس المشارك لمنصة Altibbi، التي تقدم استشارات طبية رقمية ومحتوى صحي باللغة العربية لملايين المستخدمين في المنطقة.
نديم الدعيجالكويتSihatyيرتبط بإطلاق تطبيق Sihaty في الكويت، الذي يقدم خدمات صحية رقمية تشمل المواعيد والاستشارات وإدارة الملف الصحي.
أمير برسوممصر / الخليجVezeetaالمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Vezeeta، التي تقدم خدمات حجز المواعيد وإدارة العيادات رقمياً، وتوسعت بقوة في أسواق الخليج.
منى السبيعيالسعوديةSeha Virtual Hospitalتقود مشروع “صحة الافتراضية”، أحد أكبر نماذج الرعاية الصحية الرقمية عن بُعد، الذي يقدم خدمات تشخيص وعلاج عبر منصات رقمية متكاملة.
محمد خالد المانعقطرSidra Medicineيشغل دورًا قياديًا ضمن إدارة Sidra Medicine، التي تقدم خدمات صحية رقمية متقدمة، خاصة في مجالات طب الأطفال والنساء.
خلدون بشناقالإماراتAlma Healthالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Alma Health، التي تقدم خدمات إدارة الأمراض المزمنة والرعاية الصحية المنزلية باستخدام التكنولوجيا.
أسد خانالإماراتTruDocالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TruDoc، التي تقدم نموذج “الرعاية الصحية الافتراضية أولًا” عبر استشارات طبية رقمية وخدمات متابعة المرضى.
صوفي سميثالإماراتNabta Healthالمؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة Nabta Health، التي تركز على صحة المرأة باستخدام البيانات والتقنيات الرقمية لتقديم رعاية مخصصة.