10 أسماء في قلب ثورة التكنولوجيا المالية في الخليج

في وقت لم تعد فيه الخدمات المالية مرتبطة بالفروع التقليدية فقط، تبرز منصات رقمية تعيد تشكيل طريقة الدفع والاستثمار والتحويلات، عبر تطبيقات وخدمات غيرت سلوك المستخدم اليومي، في مشهد تتسارع فيه التكنولوجيا داخل واحد من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد الخليجي.
|الاسم
|الدولة
|الشركة
|المنصب
|الوصف
|حسام عرب
|الإمارات
|Tabby
|المؤسس والرئيس التنفيذي
|إحدى أبرز شركات اشترِ الآن وادفع لاحقًا في الخليج.
|مؤيد الفلاج
|السعودية
|Rasan
|المؤسس والرئيس التنفيذي
|متخصصة في التكنولوجيا المالية والتأمين الرقمي.
|عبدالله الدبوس
|الكويت
|MyFatoorah
|المؤسس والرئيس التنفيذي
|حلول الدفع الإلكتروني وبوابات الدفع.
|أحمد حمودة
|مصر / الخليج
|Thndr
|المؤسس والرئيس التنفيذي
|منصة استثمار رقمية مبسطة.
|مليكي كارا
|الإمارات
|e& money
|قائد المنصة
|خدمات المحافظ الرقمية والتحويلات والمدفوعات الإلكترونية.
|ندين مزهر
|الإمارات
|Sarwa
|المؤسسة المشاركة
|الاستثمار الرقمي وإدارة الثروات.
|سارة طوقان
|الإمارات
|Ziina
|المؤسسة المشاركة
|تحويلات مالية رقمية سهلة وسريعة.
|راكان العدساني
|الكويت
|Hesabi
|المؤسس والرئيس التنفيذي
|الحلول المالية الرقمية وإدارة المصروفات.
|عبدالمجيد الصيخان
|السعودية
|Tamara
|المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي
|حلول الدفع المرن.
|كريغ مور
|الإمارات
|Beehive
|المؤسس والرئيس التنفيذي
|الإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.