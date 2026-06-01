10 أسماء في قلب ثورة التكنولوجيا المالية في الخليج

في وقت لم تعد فيه الخدمات المالية مرتبطة بالفروع التقليدية فقط، تبرز منصات رقمية تعيد تشكيل طريقة الدفع والاستثمار والتحويلات، عبر تطبيقات وخدمات غيرت سلوك المستخدم اليومي، في مشهد تتسارع فيه التكنولوجيا داخل واحد من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد الخليجي.

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