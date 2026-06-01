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10 أسماء في قلب ثورة التكنولوجيا المالية في الخليج

2026-06-01
1 منذ دقيقة

في وقت لم تعد فيه الخدمات المالية مرتبطة بالفروع التقليدية فقط، تبرز منصات رقمية تعيد تشكيل طريقة الدفع والاستثمار والتحويلات، عبر تطبيقات وخدمات غيرت سلوك المستخدم اليومي، في مشهد تتسارع فيه التكنولوجيا داخل واحد من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد الخليجي.

الاسمالدولةالشركةالمنصبالوصف
حسام عربالإماراتTabbyالمؤسس والرئيس التنفيذيإحدى أبرز شركات اشترِ الآن وادفع لاحقًا في الخليج.
مؤيد الفلاجالسعوديةRasanالمؤسس والرئيس التنفيذيمتخصصة في التكنولوجيا المالية والتأمين الرقمي.
عبدالله الدبوسالكويتMyFatoorahالمؤسس والرئيس التنفيذيحلول الدفع الإلكتروني وبوابات الدفع.
أحمد حمودةمصر / الخليجThndrالمؤسس والرئيس التنفيذيمنصة استثمار رقمية مبسطة.
مليكي كاراالإماراتe& moneyقائد المنصةخدمات المحافظ الرقمية والتحويلات والمدفوعات الإلكترونية.
ندين مزهرالإماراتSarwaالمؤسسة المشاركةالاستثمار الرقمي وإدارة الثروات.
سارة طوقانالإماراتZiinaالمؤسسة المشاركةتحويلات مالية رقمية سهلة وسريعة.
راكان العدسانيالكويتHesabiالمؤسس والرئيس التنفيذيالحلول المالية الرقمية وإدارة المصروفات.
عبدالمجيد الصيخانالسعوديةTamaraالمؤسس المشارك والرئيس التنفيذيحلول الدفع المرن.
كريغ مورالإماراتBeehiveالمؤسس والرئيس التنفيذيالإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.