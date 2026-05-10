رئيسي قوائم

10 أسماء تعيد تشكيل سوق العقارات الرقمية

2026-05-10
1 منذ دقيقة

في وقت لم يعد فيه الاستثمار العقاري مرتبطًا بزيارة المكاتب التقليدية، بل أصبح يبدأ من التطبيقات والمنصات الرقمية، تبرز شركات تعيد تعريف العلاقة بين المستخدم والسوق العقاري، من الاستثمار الجزئي والتمويل، إلى البحث والشراء وإدارة الأصول، في مشهد يتسارع فيه حضور التكنولوجيا داخل واحد من أكثر القطاعات حيوية في الخليج.

الاسمالدولةالشركةالوظيفة والوصف
رامي طبارةرامي طبارةالإماراتStakeالمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة Stake، التي تتيح الاستثمار العقاري الجزئي رقميًا، وتعد من أبرز منصات الملكية العقارية الرقمية في الخليج.
جاد أنطونجاد أنطونالإماراتHuspyالمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Huspy، المتخصصة في التمويل العقاري والوساطة الرقمية عبر تجربة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا.
مايكل لحيانيمايكل لحيانيالإماراتProperty Finderمؤسس منصة Property Finder، إحدى أكبر منصات البحث العقاري الرقمي في المنطقة، والتي غيرت طريقة الوصول إلى العقارات في الخليج.
حيدر خانحيدر خانالإماراتDubizzle Groupالرئيس التنفيذي لمجموعة Dubizzle، المالكة لمنصات رقمية بارزة في سوق العقارات والإعلانات المبوبة في المنطقة.
خالد عشماويخالد عشماويالإماراتHuspyالمؤسس المشارك لمنصة Huspy، التي تعمل على رقمنة تجربة شراء العقارات والحصول على التمويل العقاري.
إبراهيم بليلةإبراهيم بليلةالإماراتDubizzle Groupمن الأسماء المرتبطة بتطوير وتوسع المنصات العقارية الرقمية داخل مجموعة Dubizzle.
تانوج شوريالإماراتSquare Yardsمؤسس منصة Square Yards، المتخصصة في التكنولوجيا العقارية وخدمات الاستثمار والتمويل العقاري.
عمران خانالإماراتBayutالمؤسس المشارك لمنصة Bayut، التي تعد من أبرز تطبيقات البحث العقاري الرقمي في الخليج.
أميرة سجوانيأميرة سجوانيالإماراتPRYPCOتقود منصة PRYPCO، المتخصصة في الاستثمار العقاري الرقمي والخدمات المرتبطة بالتملك والتمويل.
أحمد البطراويأحمد البطراويالخليجProperty Technology Solutionsرائد أعمال يعمل على تطوير حلول رقمية مرتبطة بإدارة الأصول والاستثمار العقاري وتحليل البيانات العقارية.