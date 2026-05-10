10 أسماء تعيد تشكيل سوق العقارات الرقمية

في وقت لم يعد فيه الاستثمار العقاري مرتبطًا بزيارة المكاتب التقليدية، بل أصبح يبدأ من التطبيقات والمنصات الرقمية، تبرز شركات تعيد تعريف العلاقة بين المستخدم والسوق العقاري، من الاستثمار الجزئي والتمويل، إلى البحث والشراء وإدارة الأصول، في مشهد يتسارع فيه حضور التكنولوجيا داخل واحد من أكثر القطاعات حيوية في الخليج.

الاسم الدولة الشركة الوظيفة والوصف رامي طبارة الإمارات Stake المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة Stake، التي تتيح الاستثمار العقاري الجزئي رقميًا، وتعد من أبرز منصات الملكية العقارية الرقمية في الخليج. جاد أنطون الإمارات Huspy المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Huspy، المتخصصة في التمويل العقاري والوساطة الرقمية عبر تجربة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا. مايكل لحياني الإمارات Property Finder مؤسس منصة Property Finder، إحدى أكبر منصات البحث العقاري الرقمي في المنطقة، والتي غيرت طريقة الوصول إلى العقارات في الخليج. حيدر خان الإمارات Dubizzle Group الرئيس التنفيذي لمجموعة Dubizzle، المالكة لمنصات رقمية بارزة في سوق العقارات والإعلانات المبوبة في المنطقة. خالد عشماوي الإمارات Huspy المؤسس المشارك لمنصة Huspy، التي تعمل على رقمنة تجربة شراء العقارات والحصول على التمويل العقاري. إبراهيم بليلة الإمارات Dubizzle Group من الأسماء المرتبطة بتطوير وتوسع المنصات العقارية الرقمية داخل مجموعة Dubizzle. تانوج شوري الإمارات Square Yards مؤسس منصة Square Yards، المتخصصة في التكنولوجيا العقارية وخدمات الاستثمار والتمويل العقاري. عمران خان الإمارات Bayut المؤسس المشارك لمنصة Bayut، التي تعد من أبرز تطبيقات البحث العقاري الرقمي في الخليج. أميرة سجواني الإمارات PRYPCO تقود منصة PRYPCO، المتخصصة في الاستثمار العقاري الرقمي والخدمات المرتبطة بالتملك والتمويل. أحمد البطراوي الخليج Property Technology Solutions رائد أعمال يعمل على تطوير حلول رقمية مرتبطة بإدارة الأصول والاستثمار العقاري وتحليل البيانات العقارية.