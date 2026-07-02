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10 أسماء تعيد تشكيل اللوجستيات الذكية في الخليج

2026-07-02
1 منذ دقيقة

في وقت لم تعد فيه الخدمات اللوجستية تقتصر على نقل الشحنات، بل أصبحت تعتمد على البيانات والأتمتة والتقنيات الرقمية، تبرز شركات ناشئة تعيد تعريف سلاسل الإمداد وخدمات الميل الأخير، عبر حلول ترفع كفاءة التخزين والشحن والتوصيل، في مشهد يتسارع فيه التحول نحو منظومة لوجستية أكثر ذكاءً ومرونة في الخليج.

رابط الصورة/المصدرالاسمالدولةالشركةالمنصبالوصف
ريتا هوانغالإماراتiMileالمؤسسة والرئيسة التنفيذيةحلول متطورة لخدمات الميل الأخير.
رامان باثاكالإماراتJeeblyالمؤسس المشارك والرئيس التنفيذيحلول رقمية لإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية.
علي ضيافالإماراتParcelالمؤسس والرئيس التنفيذيحلول تقنية لإدارة عمليات الشحن والتوصيل.
برهان بن ميناالإماراتShipa Deliveryالمؤسسحلول رقمية للشحن والتوصيل.
باسل كوساالإماراتQuiqupالمؤسس والرئيس التنفيذيحلول الميل الأخير والتوصيل عند الطلب.
حسن هالاسالإماراتLyve Globalالمؤسس والرئيس التنفيذيحلول إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
مصطفى أبو النصرالإماراتOmnifulالمؤسس والرئيس التنفيذيمنصة موحدة لإدارة المخازن والطلبات والشحن.
فيصل آل مخلصالسعوديةTorodالمؤسس والرئيس التنفيذيربط المتاجر الإلكترونية بمزودي الخدمات اللوجستية.
حسام سنديالسعوديةLogexaالمؤسس والرئيس التنفيذيرقمنة التخزين والنقل وإدارة سلاسل الإمداد.
علي ناصرمصر / الخليجShipBluالمؤسس والرئيس التنفيذيحلول ذكية لإدارة عمليات الميل الأخير.

 