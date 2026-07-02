10 أسماء تعيد تشكيل اللوجستيات الذكية في الخليج

في وقت لم تعد فيه الخدمات اللوجستية تقتصر على نقل الشحنات، بل أصبحت تعتمد على البيانات والأتمتة والتقنيات الرقمية، تبرز شركات ناشئة تعيد تعريف سلاسل الإمداد وخدمات الميل الأخير، عبر حلول ترفع كفاءة التخزين والشحن والتوصيل، في مشهد يتسارع فيه التحول نحو منظومة لوجستية أكثر ذكاءً ومرونة في الخليج.

رابط الصورة/المصدر الاسم الدولة الشركة المنصب الوصف ريتا هوانغ الإمارات iMile المؤسسة والرئيسة التنفيذية حلول متطورة لخدمات الميل الأخير. رامان باثاك الإمارات Jeebly المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي حلول رقمية لإدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية. علي ضياف الإمارات Parcel المؤسس والرئيس التنفيذي حلول تقنية لإدارة عمليات الشحن والتوصيل. برهان بن مينا الإمارات Shipa Delivery المؤسس حلول رقمية للشحن والتوصيل. باسل كوسا الإمارات Quiqup المؤسس والرئيس التنفيذي حلول الميل الأخير والتوصيل عند الطلب. حسن هالاس الإمارات Lyve Global المؤسس والرئيس التنفيذي حلول إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. مصطفى أبو النصر الإمارات Omniful المؤسس والرئيس التنفيذي منصة موحدة لإدارة المخازن والطلبات والشحن. فيصل آل مخلص السعودية Torod المؤسس والرئيس التنفيذي ربط المتاجر الإلكترونية بمزودي الخدمات اللوجستية. حسام سندي السعودية Logexa المؤسس والرئيس التنفيذي رقمنة التخزين والنقل وإدارة سلاسل الإمداد. علي ناصر مصر / الخليج ShipBlu المؤسس والرئيس التنفيذي حلول ذكية لإدارة عمليات الميل الأخير.