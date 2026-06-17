10 أسماء تعيد تشكيل التعليم الرقمي في الخليج والمنطقة

في وقت لم يعد فيه التعليم مرتبطًا بالفصل الدراسي وحده، بل امتد إلى المنصات والتطبيقات والبيئات التفاعلية، تبرز شركات أعادت تعريف العلاقة بين الطالب والمعرفة، عبر حلول رقمية تجمع بين المحتوى والتقنية والذكاء الاصطناعي، في مشهد يتسارع فيه التحول نحو نماذج تعليم أكثر مرونة واتساعًا في الخليج والمنطقة.

الاسم الدولة الشركة المنصب الوصف محمد الضلعان السعودية Noon Academy المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي منصة تعليم تفاعلي تخدم ملايين الطلاب. إيهاب فكري الإمارات Almentor المؤسس والرئيس التنفيذي منصة للتعلم الذاتي والمحتوى التدريبي العربي. محمد مدني السعودية Classera المؤسس والرئيس التنفيذي أنظمة تعليم ذكية للمدارس والجامعات. جيفري ألفونسو الإمارات Alef Education الرئيس التنفيذي حلول تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. عمر الفاروقي الإمارات Coded Minds المؤسس والرئيس التنفيذي تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب. محمد جاويش مصر / الخليج iSchool المؤسس والرئيس التنفيذي تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي للأطفال والشباب. بدر ورد الإمارات Lamsa المؤسس والرئيس التنفيذي محتوى تعليمي تفاعلي للأطفال باللغة العربية. أيمن بازرعة السعودية Sprints المؤسس والرئيس التنفيذي تأهيل الكفاءات التقنية والمهارات الرقمية. آرمان خيدرلاريان السعودية Maharat المؤسس والرئيس التنفيذي حلول التدريب والتطوير المهني. محبوب محمود الإمارات Knowledge Platform المؤسس والرئيس التنفيذي حلول التعليم الرقمي والتعلم الإلكتروني.