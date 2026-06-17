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10 أسماء تعيد تشكيل التعليم الرقمي في الخليج والمنطقة

2026-06-17
1 منذ دقيقة

في وقت لم يعد فيه التعليم مرتبطًا بالفصل الدراسي وحده، بل امتد إلى المنصات والتطبيقات والبيئات التفاعلية، تبرز شركات أعادت تعريف العلاقة بين الطالب والمعرفة، عبر حلول رقمية تجمع بين المحتوى والتقنية والذكاء الاصطناعي، في مشهد يتسارع فيه التحول نحو نماذج تعليم أكثر مرونة واتساعًا في الخليج والمنطقة.

الاسمالدولةالشركةالمنصبالوصف
محمد الضلعانالسعوديةNoon Academyالمؤسس المشارك والرئيس التنفيذيمنصة تعليم تفاعلي تخدم ملايين الطلاب.
إيهاب فكريالإماراتAlmentorالمؤسس والرئيس التنفيذيمنصة للتعلم الذاتي والمحتوى التدريبي العربي.
محمد مدنيالسعوديةClasseraالمؤسس والرئيس التنفيذيأنظمة تعليم ذكية للمدارس والجامعات.
جيفري ألفونسوالإماراتAlef Educationالرئيس التنفيذيحلول تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
عمر الفاروقيالإماراتCoded Mindsالمؤسس والرئيس التنفيذيتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب.
محمد جاويشمصر / الخليجiSchoolالمؤسس والرئيس التنفيذيتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي للأطفال والشباب.
بدر وردالإماراتLamsaالمؤسس والرئيس التنفيذيمحتوى تعليمي تفاعلي للأطفال باللغة العربية.
أيمن بازرعةالسعوديةSprintsالمؤسس والرئيس التنفيذيتأهيل الكفاءات التقنية والمهارات الرقمية.
آرمان خيدرلاريانالسعوديةMaharatالمؤسس والرئيس التنفيذيحلول التدريب والتطوير المهني.
محبوب محمودالإماراتKnowledge Platformالمؤسس والرئيس التنفيذيحلول التعليم الرقمي والتعلم الإلكتروني.