1.2 تريليون تجارة الإمارات غير النفطية

سجلت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية) 1.2 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وشكلت التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة 62% من الإجمالي العام بقيمة 726.4 مليار درهم، بينما بلغت حصة المناطق الحرة بالدولة 37% بقيمة 439.2 مليار درهم، ثم المستودعات الجمركية بنسبة 2% بما يعادل 8.4 مليارات درهم. وذلك بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.

وحققت التجارة الخارجية نمواً ملحوظاً في مجال إعادة التصدير بنسبة 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، في خطوة تعكس ارتفاع الميزة التنافسية التي يتمتع بها نشاط إعادة التصدير في الدولة، وتزايد مكانتها عالمياً في هذا المجال.

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