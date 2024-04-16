“يو بي إس” قد يخصص 20 مليار دولار لرأسماله بموجب خطة سويسرية

تواجه مجموعة “يو بي إس غروب” زيادة في متطلبات رأس المال التنظيمي قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار، في إطار الإصلاحات المقترحة عقب انهيار مصرف “كريدي سويس”.

تهدف وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر، إلى حصول المقرضين المهمين بشكل منهجي على دعم رأسمالي كامل لتغطية الخسائر المحتملة في وحداتهم الأجنبية، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

وبموجب هذه اللوائح الجديدة، يمكن أن يضطر “يو بي إس” إلى الاحتفاظ برأس مال قدّر المحللون ووسائل الإعلام أن يتراوح ما بين 15 مليار دولار إلى 25 مليار دولار للوفاء بالمتطلبات، حسبما قال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لمناقشة مفاوضات داخلية.

تراجعت أسهم “يو بي إس” بنسبة تصل إلى 4% في زيورخ، بعدما انخفضت بأكثر من 6% الأسبوع الماضي، وسط استيعاب المستثمرين للاقتراحات. ورفض المتحدث باسم “يو بي إس” التعليق على الأمر.