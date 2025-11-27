يونيجستيون تغلق صندوقها السادس للثانويات عند سقفه البالغ مليارَي دولار

يسر شركة يونيجستيون برايفت إيكويتي*، المتخصصة عالمياً في قيادات السوق المتوسطة، أن تعلن الإغلاق النهائي لصندوق يونيجستيون سيكوندري VI (USEC VI). وقد تجاوز حجم الاكتتاب الحدّ الأقصى للصندوق البالغ 1.7 مليار يورو (2 مليار دولار).

استقطب الصندوق طلباً قوياً من طيف واسع من الشركاء المحدودين الحاليين والجدد، بما في ذلك صناديق التقاعد، وصناديق الهبات الجامعية، وشركات التأمين، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات، ومكاتب العائلات، والأفراد ذوي الملاءة العالية، والشركات. وينتمي هؤلاء المستثمرون إلى أكثر من 20 دولة، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا وإسرائيل وسنغافورة واليابان، مع أكثر من 150 مستثمراً التزموا برأس المال في USEC VI.

يتمتع USEC VI بالفعل بمستوى عالٍ من الاستثمار وقد حقق أداءً مبكراً قوياً وسيولة جيدة. وقد أتمّ الصندوق حتى الآن 22 استثماراً ثانوياً، مستفيداً من منصة يونيجستيون العالمية القوية في السوق المتوسطة ومن برنامجها الريادي لمديري الصناديق الناشئين، الذي يدعم منذ تسعينيات القرن الماضي بعضاً من أبرز المديرين في السوق.

تهدف استراتيجية يونيجستيون للثانويات إلى تقديم توزيعات مبكرة ومتوقعة، مع تحسين جميع المقاييس الرئيسية بما في ذلك مضاعف العائد الصافي، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، ومضاعف النقد على النقد. ويتم تحقيق ذلك من خلال ترتيب مدروس لاستثمارات حصص الشركاء المحدودين (LP stakes) والصفقات بقيادة المديرين (GP-led) والثانويات المباشرة، والتي تضم شركات محفظة عالية الجودة إلى جانب مديري صناديق موثوقين. وتسعى فرق الثانويات في يونيجستيون إلى تحقيق توازن دقيق بين التنويع والتركيز على الأصول عالية الجودة والمحافظ المركّزة للحد من فترات الاحتفاظ الطويلة وتوفير توزيعات مستقرة عبر الدورات الاقتصادية للمستثمرين.

بعد تنفيذ ما يقرب من 300 صفقة ثانوية، بما في ذلك أكثر من 60 صفقة بقيادة المديرين، تُعد يونيجستيون من الرواد في سوق الثانويات، مستفيدة من ثلاثة عقود من الخبرة والمعرفة الواسعة في السوق المتوسطة العالمية. ومن خلال شبكتها، يمكنها الوصول إلى صفقات بعيدة عن السوق التقليدية وبناء محافظ ذات تداخل محدود مع تلك الخاصة بالمنافسين.

قال رالف بوشل، رئيس قسم الثانويات في يونيجستيون برايفت إيكويتي: “نحن ممتنون للغاية لثقة ودعم مستثمرينا. هذا الاكتتاب لا يمثل مجرد محطة مهمة في استراتيجيتنا للثانويات، بل هو أيضاً تأكيد على تميز منصتنا في السوق المتوسطة التي بنيناها على مدى الثلاثين عاماً الماضية. إن استراتيجيتنا المبتكرة التي تمزج بين حصص الشركاء المحدودين والصفقات بقيادة المديرين والثانويات المباشرة مصممة لتقديم توزيعات متوقعة، وبالتالي تلبية أحد أهم أولويات مستثمرينا، وهي السيولة الموثوقة.”

وقال مارك زوند، رئيس قسم الملكية الخاصة في يونيجستيون برايفت إيكويتي: “نحن سعداء للغاية بهذا الاكتتاب وبالثقة التي وضعها فينا مستثمرونا الحاليون والجدد. من خلال شراء شركات عالية الجودة ومرنة بتقييمات دخول معقولة، والبحث عن شركات تتمتع بخيارات خروج بغضّ النظر عن ظروف السوق، نسعى باستمرار لتحقيق أداء قوي لمستثمرينا. ويُظهر بناء محفظة USEC VI قدرتنا على إيجاد وتنفيذ صفقات عالية الجودة بقدرة مبكرة على تحقيق السيولة.”