يوسف سالم : “أدنوك للحفر” تخطط لاستحواذ جديد في الكويت وعُمان قبل نهاية العام

قال يوسف سالم، المدير المالي في “أدنوك للحفر”، خلال مقابلة يوم الخميس، مع بلومبرغ إنها تخطط لاستحواذ جديد على شركة تعمل في تشغيل منصات النفط والغاز في الكويت وعُمان، وتستهدف إتمام الصفقة قريباً هذا العام.

كانت الشركة، التابعة لمجموعة “أدنوك” الحكومية في أبوظبي والمدرجة في الأسواق المالية، قد وافقت في مايو الماضي على دفع 112 مليون دولار للاستحواذ على حصة الأغلبية من أعمال الحفر التابعة لشركة “SLB” في الكويت وعُمان.

وأوضح سالم أن الصفقة الجديدة ستكون على الأرجح “بنفس الهيكل والحجم” لإتاحة توسع إضافي دون تعريض الشركة لمخاطر مفرطة.