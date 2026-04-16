صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرفع استثماراته في شركة تصنيع السيارات الكهربائية لوسيد

ويُعد الصندوق السيادي السعودي مستثمراً استراتيجياً طويل الأجل، حيث تقوم شركته التابعة “شركة آيار للاستثمار الثالث” بشراء أسهماً ممتازة قابلة للتحويل في لوسيد بقيمة 550 مليون دولار.

وبالإضافة إلى استثمار صندوق الاستثمارات العامة، ستستثمر أوبر أيضاً 200 مليون دولار إضافية، كما سترفع التزامها بشراء ما لا يقل عن 35 ألف مركبة من لوسيد.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الجولة الجديدة من الاستثمارات الوضع المالي لشركة لوسيد، في وقت تسعى فيه إلى توسيع أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة.