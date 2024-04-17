يرحب LIBF بالمدير العام الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا لتعزيز التعليم المالي وتحسين المهارات وبناء القدرات

تعلن LIBF بفخر تعيين احسان رضوي زاده كمدير تنفيذي جديد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، مما يمثل نقطة تحول هامة لرؤية LIBF في أسواق الشرق الأوسط وآسيا.

في دوره الجديد، يقود احسان رضوي زاده جهود LIBF في المنطقة، مركزًا على تطوير قطاع البنوك والتمويل. ويتمتع احسان بأكثر من 20 عامًا من الخبرة وسجل حافل في قطاع التعليم.

قيادة التميز وبناء القدرات

منذ إنشاء مركزها الإقليمي في الشرق الأوسط قبل نصف عقد، لعبت LIBF دورًا مهمًا في تشكيل المنظر التعليمي المالي في الإمارات. وبالتعاون الوثيق مع الشريك الاستراتيجي أكاديمية ADGM، قدمت LIBF أعمالًا أفضل، وساهمت في تحسين آفاق العمل، وساهمت في التنمية الاقتصادية للمنطقة، ونمت بيئة عمل ماهرة يمكن للإمارات أن تفخر بها. وستواصل LIBF العمل عن كثب لتوفير فرص تعليم وتدريب عالمية المستوى في التمويل المستدام، وتمويل التجارة، والبنوك الأساسية – بناء القدرات ودفع الابتكار والتميز في الصناعة.

أعرب احسان رضوي زاده عن حماسه لدوره الجديد، معلنًا: “أنا متشوق بشدة لقيادة LIBF في منطقة الشرق الأوسط وآسيا خلال هذه الفترة الهامة في رحلة المنظمة. بناءً على نجاح السنوات الخمس الماضية، سنواصل تعزيز التعليم المالي – وتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم المهنية والمساهمة بشكل معنوي في قطاع التمويل والبنوك. نتطلع نحو المستقبل، وبالتعاون مع أكاديمية ADGM، نطمح في مواصلة توسيع عروضنا التعليمية لمواجهة الاتجاهات الناشئة واحتياجات الصناعة، بينما نقوم بتنمية مجتمع الخريجين لدينا وتحقيق تأثير دائم على المجتمعات التي نخدمها.”

المساهمة في جدول أعمال التنمية الوطنية

كشريك في التنمية الوطنية، تسهم أكاديمية ADGM بشكل كبير في جدول أعمال حكومة الإمارات من خلال تعزيز مهارات المواطنين الإماراتيين من خلال برامج التوظيف المركزة وبرامج تطوير المهارات وإعادة التأهيل. كانت الشراكة مع LIBF عنصرًا أساسيًا في هذا السعي، مما أسفر عن برامج مخصصة تتماشى مع وتدعم أهداف التنمية البلدية. تبرز هذه التعاونية التفاني في أكاديمية الحفاظ على قوة عمل وطنية مهارية.

أضاف منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية ADGM ومركز البحوث: “من خلال تعاوننا مع LIBF، نهدف إلى إحداث تأثير إيجابي دائم على الأفراد وعالم البنوك والتمويل ككل. معًا، ساهمنا بنجاح في نمو المواهب في الإمارات ومع تعيين احسان كمدير تنفيذي جديد لLIBF MENA، نتوقع تعزيز جهودنا التعاونية بشكل أكبر.”

أضاف ألكس فريزر، الرئيس التنفيذي لـ LIBF: “ترحيب احسان بصفته مديراً تنفيذياً جديداً لنا يمثل لحظة حاسمة في رحلة LIBF. على مدى السنوات الخمس الماضية، كان شراكتنا مع أكاديمية

ADGM مؤثرة في دفع التقدم التعليمي والمهني في الإمارات وخارجها. نحن فخورون بإنجازاتنا ونتطلع إلى أن يقودنا احسان نحو استمرار التميز في التعليم المالي.”