يحيى حوري: “انطلاقة F6 Group الجديدة تمهد لمرحلة غير مسبوقة في دعم رواد الأعمال والأسواق الناشئة”

أعلنت مجموعة F6 Group، الكيان الجديد الذي يدمج رأس المال الجريء مع دعم ريادة الأعمال، عن انطلاقها الرسمي عبر ذراعين رئيسيين: F6 Ventures، الشركة الاستثمارية المتخصصة في التمويل الأولي، وFlat6Labs، منصة تسريع الأعمال الناشئة الرائدة في المنطقة. ويشكل هذا التحول خطوة جريئة في مسيرة المجموعة التي استمرت لأكثر من 14 عامًا، معززة بذلك قدراتها في دعم المؤسسين والمنظومات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تدير F6 Ventures حاليًا ستة صناديق استثمارية بقيمة أصول تتجاوز 90 مليون دولار، مع سجل استثماري يضم أكثر من 300 شركة ناشئة. وتركز على الاستثمارات في مراحل التأسيس المبكرة، لسد الفجوة التمويلية في هذه المرحلة الحيوية لنمو الشركات الناشئة.

تأسست المجموعة على يد دينا الشنوفي ورامز الصيرفي، مستفيدة من الإرث القوي لـFlat6Labs الذي قدم دعمًا متواصلًا للمواهب الريادية في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال يحيى حوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة F6 Group:

“نحن في F6 Group نخطو اليوم نحو فصل جديد من الدعم المتكامل لريادة الأعمال، حيث نجمع بين رأس المال الجريء وبرامج تسريع الأعمال لنمكن المؤسسين الأكثر طموحًا في الأسواق الناشئة من تحويل أفكارهم إلى شركات رائدة ذات تأثير مستدام.”

وأضاف حوري: “بفضل الخبرات المتراكمة وفريق العمل المتميز في مواقعنا المتعددة بالقاهرة، الرياض، أبوظبي، عمان، تونس، ونيروبي، نعمل على بناء منظومة متكاملة تدفع عجلة الابتكار وتفتح آفاقًا جديدة للنمو في المنطقة.”

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة طموحة لمجموعة F6 Group تشمل إطلاق صناديق استثمارية جديدة في أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام، بهدف زيادة إجمالي الأصول المدارة إلى 200 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، واستثمار في أكثر من 200 شركة ناشئة.

وتمثل مجموعة F6 Group منصة فريدة تجمع بين التمويل المبكر والدعم التشغيلي، ما يعزز من قدرة رواد الأعمال على المنافسة وتحقيق النمو في الأسواق الناشئة، ضمن رؤية واضحة لتمكين الابتكار وبناء منظومات اقتصادية مستدامة.