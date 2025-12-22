ولي عهد دبي يلتقي إيلون ماسك لبحث التحولات التكنولوجية وتعزيز التعاون في مجالات الابتكار

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، بإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لكل من X و«سبيس إكس» و«تسلا» و«ستارلينك»، وذلك بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في دولة الإمارات.

وجرى اللقاء في مجلس سموّه في ند الشبا، حيث تم بحث التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، واستكشاف سبل الاستفادة من الحلول والتطبيقات الجديدة لدعم مسارات التنمية الشاملة لما فيه خير الإنسانية جمعاء. وتركزت المناقشات حول رؤية للتنمية المستدامة تسهم في تجاوز التحديات المختلفة، وترسم ملامح مستقبل أفضل يقوم على التقدم والازدهار للجميع.

وسلّط اللقاء الضوء على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة الإمارات وإمارة دبي كمركزين عالميين للتكنولوجيا والابتكار، وقدرتهما على توظيف أحدث التطورات والحلول ضمن رؤية شاملة تعززها شراكات راسخة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية. كما أسهمت الأطر التشريعية والتنظيمية الاستشرافية، التي تشجع على التبني المبكر للتقنيات الحديثة وتوفر الحوافز لاستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة القادرة على ابتكار أفكار وحلول جديدة، في ترسيخ هذه المكانة عالمياً.

وتناول النقاش كذلك عوامل رئيسية أخرى أسهمت في جعل الإمارات ودبي وجهتين رائدتين للتكنولوجيا والابتكار، من بينها البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تدفع بالاقتصاد الرقمي الديناميكي نحو الريادة العالمية. كما تم استعراض ملامح بارزة من الاستراتيجية الطموحة التي تعتمدها دبي ودولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل، ضمن نهج متكامل يهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، ووضع معايير عالمية جديدة.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد أن دولة الإمارات ودبي تواصلان إلهام الابتكار من خلال أطر تشريعية متقدمة، وشراكات عالمية فعّالة، واستثمار مستدام في رأس المال البشري، بما يمكّن مجتمع التكنولوجيا المزدهر في الدولة ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لجميع المقيمين. من جانبه، أشاد إيلون ماسك بالرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، معرباً عن تمنياته الصادقة لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ونائب المدير العام لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.