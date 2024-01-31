وفد المملكة المتحدة للتكنولوجيا المالية يختتم زيارة ناجحة إلى السعودية

اختتم وفد قوي مكون من 30 من شركات التكنولوجيا المالية والمستثمرين في المملكة المتحدة ,اليوم , زيارته إلى المملكة العربية السعودية للاستفادة من إصلاحات الخدمات المالية في المملكة.

وغطت البعثة، التي نظمها مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، برنامجًا مدته ثلاثة أيام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير.

جاءت الزيارة في الوقت الذي تواصل فيه المملكة العربية السعودية ريادتها لجذب الاستثمار، وكانت الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم رأس المال الاستثماري في عام 2023، بنمو بنسبة 33 في المائة إلى إجمالي قياسي قدره 1.4 مليار دولار.

وتسير المملكة الآن على الطريق الصحيح لتصبح رائدة إقليمياً في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يمثل هذا القطاع ما بين 60 إلى 70% من تدفق الصفقات في المراحل المبكرة.

قال كريس إينيس هوبكنز، المدير التنفيذي لـ SBJBC في المملكة المتحدة: “يسعد SBJBC أن يقود هذه البعثة، ثاني بعثة بريطانية للتكنولوجيا المالية إلى المملكة العربية السعودية.

“إن قوة هذا الوفد تكمن في الاعتراف بالإثارة التي أحدثتها الإصلاحات في قطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية.

“إننا نتطلع إلى زيارة مثمرة وشراكات جديدة بين نظامينا البيئيين للتكنولوجيا المالية. وأنا ممتن لدعم جميع شركائنا.”

وشارك في الرحلة ممثلون عن شركات مثل Clifford Chance LLP، وGolden Record Ventures، ومبادرة نيوكاسل جيتسهيد، والتي يشترك في رعايتها البنك السعودي الأول وGidea، وبدعم من وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، ووزارة الاتصالات السعودية. وتكنولوجيا المعلومات، والتقنية المالية السعودية.

وتضمن يوم مشاريع التكنولوجيا المالية البريطاني/السعودي في منطقة Garage Innovation District في 30 يناير جلسات نقاش تفاعلية وعروض تقديمية من قبل الشركات الناشئة الرائدة في المملكة المتحدة والسعودية.

تظل المملكة المتحدة ثاني أكبر مركز عالمي للتكنولوجيا المالية بعد الولايات المتحدة والسوق الرائدة في أوروبا، باستثمارات بقيمة 5.1 مليار دولار عبر 409 صفقات في عام 2023.

تعمل حوالي 2500 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة مع تزايد عدد التخصصات كل عام بما في ذلك تقنيات الدفع الرقمية والمبادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال بيتر أشبي، مدير التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية في الرياض ونائب المفوض التجاري البريطاني للشرق الأوسط، إنه من الواضح أن أعمال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية تنمو بسرعة و”تصبح بسرعة واحدة من أكثر القطاعات إثارة”. في المملكة.

وأضاف: “تهدف المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مركزًا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث تستهدف 525 شركة في مجال التكنولوجيا المالية بحلول عام 2030، والمساهمة بمبلغ 13.3 مليار ريال سعودي (3.55 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي المباشر (الناتج المحلي الإجمالي) – 2.8 مليار جنيه إسترليني (3.57 مليار دولار).

“نحن نتطلع إلى دعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في رؤية 2030، من خلال جلب وفود قوية مثل هذه، والتي تشمل شركات يونيكورن وشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة والمستثمرين.”