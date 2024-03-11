وضع حجر أساس مشروع يونايتد سولار للبولي سيليكون بالمنطقة الحرة وميناء صحار

احتفلت شركة يونايتد سولار للبولي سيليكون United Solar Polysilicon امس الموافق 10 مارس 2024م، بوضع حجر الأساس لمشروع مصنع البولي سيليكون في محافظة شمال الباطنة بالمنطقة الحرة وميناء صحار، بإجمالي استثمار يفوق 520 مليون ريال عماني، وطاقة إنتاجية تصل إلى100 ألف طن سنوياً والذي يتوقع افتتاحه خلال العام 2025م. رعى المناسبة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وعدد من المسؤولين.

يهدف المشروع إلى إنتاج البولي سيليكون وبناء سلسلة القيمة المضافة وصناعات الشق السفلي، للوصول إلى صناعة الألواح الشمسية والطاقة المتجددة. ومن المؤمل أن يكون هذا المشروع من الصناعات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، كما سيساعد على خفض أسعار الألواح الشمسية في سلطنة عُمان، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، التي تعد من أهداف رؤية عمان 2040، كذلك سيوفر المشروع عددا كبيرا من فرص العمل، وسيساهم بشكل كبير في المسؤولية الاجتماعية من خلال عدد من المشاريع، وتدريب وتأهيل الكثير من الشباب العماني في هذا القطاع.

وخلال كلمتها في حفل وضع حجر الأساس لمصنع البولي سيليكون أعربت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن إنشاء المشروع يعكس الرغبة الصادقة لمواصلة الجهود التي بدأناها لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عمان، وتوطين أعمالهم فيها، وترجمة لأهداف الرؤية المستقبلية عُمان 2040. وأضافت: “سيضخ هذا الاستثمار حوالي 520 مليون ريال عماني (1.3 مليار دولار أمريكي) من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الـ18 شهراً القادمة، علاوة على إنتاج صادرات سنوية موطنة ناتجة من المشروع”.

وأضافت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: “إننا ماضون على تطوير الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وقطاعات التنويع الاقتصادي الأخرى واستقطاب المستثمرين إليها، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لهم، حتى نرى هذه الفرص، وقد تُرجمت إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، لتسهم في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي لسلطنة عُمان، وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين”. وفي ختام كلمتها أكدت سعادتها أن المشروع سيلعب دورًا استراتيجيا كبيرا في تحقيق قيمة مضافة في مجال الطاقة الخضراء وتعزيز مساعي سلطنة عمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.

من جانبه أكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة ان هذا المشروع ضمن مبادرات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لاستقطاب صناعات ذات تقنية عالية، حيث تعمل الوزارة خلال الفترة الحالية على استقطاب صناعات قائمة على المعرفة ونقل التكنولوجيا، وذلك ترجمة للأهداف الاستراتيجية الصناعية ومبادرة صناعات المستقبل التي تقوم عليها الوزارة.

وتسعى الاستراتيجية الصناعية إلى تعزيز تكامل التقنيات الحديثة وتسخير الابتكار في إطار اقتصاد معرفي لإيجاد صناعات قائمة على المعرفة مما يعزز دور سلطنة عمان كلاعب رئيسي في الساحة التكنولوجية والصناعية العالمية، حيث تتضمن الاستراتيجية مجموعة من المبادرات والمستهدفات التي من شأنها تعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان. وأشار سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن على أن مصادر الطاقة النظيفة ومنها الطاقة الشمسية أحد القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الصناعية 2040، كما أن قيمة استثمار المشروع والبالغ 520 مليون ريال عماني تعد قيمة عالية من شانها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التكامل مع سلاسل الامداد العالمية، حيث تمتلك سلطنة عُمان إمكانيات هائلة في تصنيع مكونات الطاقة الشمسية، وسيمهد هذا القطاع لخلق صناعات جديدة حديثة ومتطورة، وبحسب إحصائيات الطاقة المتجددة من وزارة الطاقة والمعادن بلغ إجمالي الإنتاج من الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان لعام 2022 مليون ونص (ميغاواط / ساعة).

وأضاف سعادته: تعتبر الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان ثاني أعلى مصدر للطاقة بعد الغاز بنسبة مساهمة تبلغ 4%، وبنسبة نمو بلغت 138%. وبالنظر إلى هذه الاحصائيات يتبين لنا مدى تسارع نمو الطاقة الشمسية في سلطنة عمان وأهميتها. مؤكدا سعادته على ان قطاع الطاقة البديلة يعتبر قطاعا استراتيجيا وحيويا سوف يعمل على تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة نمو المحتوى المحلي وخلق فرص استثمارية جديدة موفرة لفرص عمل لمخرجات التعليم بسلطنة عمان.

ومن جانبه أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة نائب فريق التفاوض الوطني، أن مشروع “يونايتد سولار” الذي وُضع حجر أساسه اليوم يعتبر أحد المشاريع الاستثمارية الكبيرة في سلطنة عمان ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا سعادته إلى أن المشروع يحقق مستهدفات رؤية عمان 2040 في الطاقة والطاقة المتجددة، ويسهم في زيادة القيمة المحلية المضافة في المشاريع النوعية. وأشار سعادته إلى أن المشروع يعتبر خطوة في توطين صناعات الطاقة البديلة، كما أنه سيعمل على تدريب وتأهيل العديد من القوى العمانية العاملة في وظائف متخصصة، ويسهم في رفد الاقتصاد العماني من خلال زيادة القيمة المضافة للمشاريع النوعية، معتبرا أن المشروع سيدعم السياسات الحكومية في مجال الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، لكون المادة المنتجة التي سيقوم بتصنيعها ستعمل على خفض أسعار الألواح الشمسية، وهو ما سيمكن هذا القطاع من خفض المصاريف التشغيلية فيه، ويسهم في تقليل أسعار الطاقة، ويعمل على استقطاب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع.

وأشاد عمر بن محمود المحرزي، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار، على التعاون القائم لجميع الشركاء الذين كان لهم دور مهم في تشكيل المقومات والإمكانات والذي أثمر اليوم بوضع حجر الأساس لمصنع البولي سيليكون في المنطقة الحرة بصحار، في ظل مساعي المنطقة الحرة بصحار في تنويع الاستثمارات. سوف يستقطب المشروع العديد من صناعات الشق السفلي بما في ذلك إنتاج القوالب/الألواح، والخلايا، والوحدات، وغيرها من المشاريع المرتبطة بتصنيع مكونات الطاقة الشمسية في المنطقة. وجاء في تصريحه: “يعزز هذا المشروع من مكانتنا على خارطة التجارة العالمية، ويأتي تزامناً مع البدء في مشروع توسعة البنية الأساسية للمنطقة الحرة بهدف توفير مساحة وقدرها 675 هكتارًا وذلك استجابة للطلب المتزايد للمساحات التجارية والصناعية في المنطقة، وتعزيز بيئة تسودها الوحدة والابتكار والنمو المستمر.” وأضاف: “يسعى ميناء صحار والمنطقة الحرة للاستفادة من مسيرته الحافلة للمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من التقدم بما يتماشى مع تطلعات البلاد وأهدافها المرسومة في رؤية عُمان ٢٠٤٠ حول تعزيز التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي. ونعرب هنا عن خالص شكرنا لجهود الحكومة البارزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال، الأمر الذي يعزز من ريادة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز لوجستي بارز في المنطقة والعالم، يرتقي باسم سلطنة عُمان إقليميًا وعالميا”.

وأضاف عباس بن عبدالفتاح اللواتي محلل استثمار بالفريق الفني لفريق التفاوض الوطني: “مشروع مصنع البولي سيليكون سيكون أحد أكبر المصانع للبولي سيليكون على مستوى العالم والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وهي من أولى الخطوات الرئيسية لإنتاج الألواح الشمسية عالية الجودة، والتي ستساهم بشكل كبير في عدة مجالات أخرى في السلطنة، أهمها إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة البديلة. كما أن هذا المشروع سيكون الأساس لكثير من الصناعات الأخرى في الشق السفلي للطاقة المتجددة، أهمها السبائك والرقائق الخاصة بصناعات الألواح الشمسية”. وذكر اللواتي أن وجود هذه الاستثمارات النوعية تؤكد بأن بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان خصبة، ونجاح جلب هذا المشروع كان بالتعاون بين فريق التفاوض الوطني مع كافة الجهات المعنية التي قدمت كل الدعم لإنهاء قرار المستثمر للاستثمار، ووضع حجر الأساس خلال فترة قياسية.

كما تم على هامش وضع حجر الأساس للمشروع توقيع عدد من الاتفاقيات بين المنطقة الحرة في صحار وشركة يونايتد سولار القابضة لتأجير أرض بالمنطقة الحرة في صحار ، كذلك وقعت شركة نماء للتزويد اتفاقية مع شركة يونايتد سولار لتزويد المصنع بالكهرباء، كما وقعت الشركة العمانية لنقل الكهرباء اتفاقية مع شركة يونايتد سولار لنقل الكهرباء للمشروع.

يذكر أن شركة يونايتد سولار United Solar Holding Inc تعمل تحت قطاع صناعات الطاقة المتجددة، وهي شركة مختصة في تصنيع أيونات البولي سيليكون الشمسية، ورائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة، ويضم طاقم الشركة خبرات من أفضل المختصين لإنتاج البولي سيليكون من الدرجة العالمية. وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تطوير الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وقطاعات التنويع الاقتصادي الأخرى واستقطاب المستثمرين إليها، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لهم، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لبيئة الاستثمار، وإعطاء اهتمام مضاعف لجميع محافظات سلطنة عمان، والمساهمة في تحقيق تنمية حقيقية في كل محافظة من خلال طرح فرص حقيقية وجالبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليها.