وسط جدل داخلي ..الخطوط القطرية تقترب من حصة في “إير موريشيوس”

تستعد حكومة موريشيوس لطرح حصة أقلية تبلغ 49% من الناقل الوطني “إير موريشيوس” للبيع، في إطار مساعيها لتعزيز السياحة وتحسين الأوضاع المالية للشركة، بحسب مصادر مطلعة لبلومبرج.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في طلب العروض الأسبوع المقبل، فيما برز اسم “الخطوط الجوية القطرية” كأحد أبرز المستثمرين المحتملين، بل والمفضل لدى عدد من المسؤولين الحكوميين، وفق المصادر ذاتها.

ورغم عدم صدور تعليق رسمي من “إير موريشيوس” أو “القطرية”، فإن رئيس مجلس إدارة الشركة كيشور بيغو حذّر مؤخراً من أن بيع الشركة للخطوط القطرية، أو السماح لها بتسيير 14 رحلة أسبوعياً، قد يشكّل “خطأً استراتيجياً” ينعكس سلباً على البلاد.

دعم السياحة والاقتصاد

تأتي هذه الخطوة في وقت تعتمد فيه موريشيوس بشكل كبير على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، حيث استقبلت البلاد 1.38 مليون سائح في 2024، بإيرادات بلغت 93.6 مليار روبية (نحو ملياري دولار)، مع توقعات بارتفاع العدد هذا العام إلى 1.4 مليون سائح.

وتعمل شركات طيران كبرى على تعزيز حضورها في الجزيرة، من بينها “طيران الإمارات” التي أضافت رحلة ثالثة يومياً إلى موريشيوس، ما يعكس المنافسة المتزايدة على هذه الوجهة السياحية الفاخرة.

توسع قطري لافت

تُعرف “الخطوط الجوية القطرية” باستراتيجيتها القائمة على الاستثمار في شركات طيران عالمية لتوسيع حضورها، إذ استحوذت العام الماضي على حصة 25% في “إير لينك” الجنوب أفريقية و”فيرجن أستراليا”، وتعمل حالياً على إتمام صفقة شراء 49% من “رواند إير”. كما تملك حصصاً في “آي إيه جي” البريطانية، “كاثاي باسيفيك” في هونغ كونغ، و”لاتام” في أميركا اللاتينية.

أما “إير موريشيوس” فتشغّل أسطولاً يضم نحو 12 طائرة، بينها “إيرباص A350″ عريضة البدن و”ATR” الإقليمية، وتخدم وجهات تشمل باريس، لندن، مومباي، كوالالمبور، وجوهانسبرغ.