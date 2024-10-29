وزير الاستثمار السعودي: 540 شركة باتت تعتمد الرياض مقراً إقليمياً

بلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض 540 شركة “حتى اللحظة”، كما أفصح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

الفالح نوّه، خلال “مبادرة مستقبل الاستثمار”، بأن هذا الرقم يتجاوز مستهدفات رؤية المملكة المتمثلة باستضافة 500 مقر إقليمي بحلول 2030، وأضاف: “هناك شركات متعددة الجنسيات كبرى تشارك معنا اليوم، وستعلن كل منها على حدة عن افتتاح مقرها الإقليمي” في العاصمة السعودية.

كان عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 517 شركة، وفق ما أفادت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي لميزانية 2025.

الفالح أشار في سياق متصل إلى أن السعودية تستهدف “تأسيس بيئة أعمال متكاملة لاحتضان شركات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات ومراكز البيانات وتوفر كل ما تحتاجه لتنمية أعمالها”.