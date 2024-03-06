وداعاً ..رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ

غيب الموت رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ، الأربعاء، عن عمر يناهز 82 عاماً، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة صخر لبرامج الحاسب.

والشارخ هو أول من أدخل اللغة العربية للحواسيب في التاريخ، محققاً العديد من الإنجازات خلال مسيرته المهنية، منها تطوير برنامج القرآن الكريم، وكتب الحديث التسعة باللغة الإنجليزية للكمبيوتر عام 1985

كما أنجز أرشيف المعلومات الإسلامية والتعرف الضوئي إلى الحروف العربية عام 1994 ونطق الحروف العربية عام 1998 والترجمة من وإلى العربية عام 2002 وترجمة التخاطب الآلي عام 2010. وعمل على تطوير العديد من البرامج التعليمية والتثقيفية وتعلم البرمجة للناشئة، والتي تجاوز عددها ال 90 برنامجاً ونشر كتب تعليم الكمبيوتر وتدريب المدرسين وتأسيس معاهد تعليم برمجة الحاسب.

وعمل الشارخ نائباً للمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، وعضواً في مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية في واشنطن، وأسس ورأس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، وعمل نائباً لرئيس جمعية الاقتصاديين العرب، كما أسس الشركة العالمية للإلكترونيات في الكويت والمملكة العربية السعودية.