وحدة GFH المالية تستحوذ على الحصة الأغلبية في شركة Devmark Real Estate Brokers بالإمارات

استحواذ من قبل GFH Partners لدعم استراتيجية الشركة في تعزيز حضورها في سوق العقارات

قامت وحدة GFH Partners المملوكة بالكامل لمجموعة GFH المالية البحرينية بالاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة Devmark Real Estate Brokers الإماراتية،

وذلك كجزء من استراتيجية لتوسيع تواجد الشركة في سوق العقارات.

وأكدت الشركة التابعة، التي تعمل كذراع استثمار عقاري لـ GFH المالية، إتمام الصفقة يوم الثلاثاء دون الكشف عن التفاصيل المالية، بما في ذلك حجم الحصة التي استحوذت عليها.

كشركة استشارات في مبيعات وتسويق التطوير العقاري، قامت Devmark بدفع المبيعات لمشاريع عقارية بقيمة إجمالية تتجاوز 10 مليارات درهم إماراتي (2.7 مليار دولار). ويشمل شبكة توزيع مبيعاتها أكثر من 2,000 شركة وساطة وأكثر من 15,000 وسيط عقاري.

يقع المقر الرئيسي لشركة GFH Partners في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وتمتلك أصولاً تحت الإدارة تبلغ حوالي 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.