واحة كابيتال تسجل صافي ربح يتجاوز مليار درهم في 2025 محققةً أحد أقوى أعوامها المالية

حققت شركة واحة كابيتال ش.م.ع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX: WAHA)، أحد أقوى أعوامها على الإطلاق، مسجلة صافي ربح عائد إلى المساهمين للسنة المالية 2025 بلغ 1.012 مليار درهم إماراتي، مدفوعًا بارتفاع إيرادات الرسوم وتحقيق مكاسب من تسييل الأصول ضمن محفظتها الاستثمارية.

وسجلت الشركة إجمالي دخل قدره 1,897 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2025، وصافي ربح عائد إلى المساهمين بلغ 1,012 مليون درهم إماراتي، ما يعكس عامًا استثنائيًا نتج عن الانضباط في تخصيص رأس المال، وتحقيق أرباح استثمارية، وارتفاعات في التقييم بالقيمة العادلة، ونمو قاعدة الإيرادات المتكررة من الرسوم.

وجاء أداء العام مدعومًا بمساهمات قوية عبر الركائز الثلاث للأعمال، إلى جانب استمرار الانضباط في ضبط التكاليف، بما في ذلك انخفاض ملموس في تكاليف التمويل عقب خفض المديونية في الميزانية العمومية.

كما في 31 ديسمبر 2025، عكست إجمالي أصول واحة كابيتال تطبيق معايير المحاسبة الخاصة بكيانات الاستثمار، والتي تُقاس بموجبها الاستثمارات بالقيمة العادلة بدلًا من توحيدها بندًا بندًا في القوائم المالية.

وشكل إطلاق مكتب المجموعة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) خلال العام خطوة تعزز مكانتها كمنصة استثمارية رائدة مقرها أبوظبي، بما يدعم التواصل مع المستثمرين المؤسساتيين، ويعزز المصداقية التنظيمية، ويفتح آفاقًا إضافية للوصول إلى رؤوس أموال من أطراف ثالثة.

وقال وليد المبارك المحيري، رئيس مجلس إدارة واحة كابيتال: «في عام 2025، حققت واحة كابيتال أحد أقوى أدائها المالي في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز صافي الربح العائد إلى المساهمين مليار درهم. ويعكس هذا الإنجاز التطبيق المتسق لاستراتيجية المجموعة الاستثمارية طويلة الأجل ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال.

وخلال العام، واصلت صناديق واحة للاستثمارات سجلها في تحقيق أداء يفوق المؤشرات المرجعية، مع استقطاب تفويضات إضافية من أطراف ثالثة. كما أنجزت الاستثمارات الخاصة واحدة من أكثر عمليات التخارج ربحية حتى الآن، فيما قامت واحة لاند بتسييل أصولها المكتملة وفتح فرص تطوير جديدة».

وقال محمد حسين النويس، العضو المنتدب لواحة كابيتال: «أسهمت ركائز أعمالنا الثلاث في التقدم المحرز خلال العام. واصلت صناديق واحة للاستثمارات سجلها في التفوق على المؤشرات، مع توسيع التفويضات من أطراف ثالثة وزيادة إيرادات الرسوم.

وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، فإن أولوياتنا واضحة: الحفاظ على أداء صناديقنا الحائزة على جوائز مع توسيع التفويضات من أطراف ثالثة؛ وإعادة توظيف رأس المال في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والعقارات؛ ومواصلة بناء منصات قابلة للتوسع تدعم النمو».