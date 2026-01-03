هُومَان تتسلم أول شحنة من أحدث رقاقات الذكاء الاصطناعي من NVIDIA

قال الرئيس التنفيذي لشركة هُومَان يوم الاثنين إن الشركة تسلمت أول شحنة من أحدث رقاقات معالجة الرسوميات (GPU) الخاصة بالذكاء الاصطناعي من NVIDIA.

تعزز هذه الشحنة قدرة هُومَان على تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، وتأتي في وقت تسارع فيه الشركة عمليات النشر استعدادًا للعام الجديد.

وقال الرئيس التنفيذي طارق أمين في منشور على لينكدإن: “تستمر هُومَان في التحرك بسرعة مذهلة. وصلت أول شحنة من أحدث رقاقات NVIDIA المتقدمة للذكاء الاصطناعي. سيتركز الفريق بشكل كامل على النشر السريع لضمان تشغيل كل شيء قبل بداية العام الجديد.”

وأضاف أمين أن الزخم الحالي يعكس “الطموح والتنفيذ والالتزام الواضح ببناء بنية تحتية عالمية للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.”

تعد هُومَان شركة عالمية للذكاء الاصطناعي تأسست في مايو 2025 بواسطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتطوير وإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وبناء نظام رقمي متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ودعم التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

تعد رقاقات GPU الخاصة بـ NVIDIA مكونات أساسية للحوسبة عالية الأداء، حيث تمكّن من تدريب أسرع وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، والمحاكاة المعقدة من خلال المعالجة المتوازية، والكفاءة الطاقية، والهياكل المعمارية المتخصصة للذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الشحنة بعد توسيع كبير للشراكة الاستراتيجية بين هُومَان وNVIDIA التي أعلنت في نوفمبر في واشنطن العاصمة، والتي بموجبها تخطط هُومَان لنشر ما يصل إلى 600,000 وحدة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي من NVIDIA خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك أحدث منصات GB300.

كجزء من الاتفاقية، تقوم هُومَان بتطوير مراكز بيانات مدعومة بـ NVIDIA في السعودية، وتوسيع نطاقها إلى الولايات المتحدة، لإنشاء بنية تحتية سيادية واسعة النطاق قادرة على دعم تدريب النماذج المتقدمة، والتنبؤات الآمنة، وأعباء العمل المؤسسية.

تشمل الشراكة التعاون في نماذج Nemotron المفتوحة من NVIDIA لتدريب هُومَان شات، وهو نظام ذكاء اصطناعي محادثي باللغة العربية مبني على نموذج اللغة الكبير ALLAM الخاص بهُومَان، ويستهدف أكثر من 400 مليون متحدث بالعربية حول العالم.

كما تعمل هُومَان على تطوير مبادرات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي والتوأمة الرقمية من خلال دمج مكتبات NVIDIA Omniverse في المنصات الوطنية للذكاء الاصطناعي، لدعم التطبيقات في الطاقة، والتصنيع، والمدن الذكية، والطيران، واللوجستيات، والمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق.

بالتوازي، دخلت هُومَان شراكة استراتيجية مع Global AI الأمريكية لتطوير مراكز بيانات وقدرات حوسبة واسعة النطاق في الولايات المتحدة باستخدام بنية GB300 الخاصة بـ NVIDIA المتصلة عبر شبكة NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand.

وتعمل الشركة أيضًا مع xAI لتطوير شبكة من مراكز البيانات في السعودية، يرتكز عليها منشأة رئيسية تزيد طاقتها عن 500 ميغاواط. يمثل المشروع أول نشر كبير لنموذج xAI خارج الولايات المتحدة ويدعم تدريب وتشغيل نموذج Grok مستقبلاً.

بالإضافة إلى ذلك، وسعت هُومَان تعاونها مع Amazon Web Services، حيث ستقوم AWS بنشر وإدارة ما يصل إلى 150,000 وحدة GPU من NVIDIA ضمن منطقة ذكاء اصطناعي مخصصة في الرياض مصممة لأعباء التدريب والتنبؤ المتقدمة.

تنويه حول الذكاء الاصطناعي: تم الاستعانة بأجزاء من هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي