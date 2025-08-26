“هيوماين” السعودية تبدأ إنشاء أول مراكز بيانات وتستعد لتشغيلها في 2026

أطلقت شركة “هيوماين” للذكاء الاصطناعي، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أعمال إنشاء أول مراكز بيانات لها في المملكة، على أن يبدأ تشغيلها مطلع عام 2026 في كل من الرياض والدمام بقدرة أولية تبلغ 100 ميغاواط لكل مركز.

وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي للشركة، إن “هيوماين” حصلت على موافقات تنظيمية لشراء نحو 18 ألف رقاقة من أحدث معالجات الذكاء الاصطناعي من شركة “إنفيديا” الأميركية، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات مرهون بموافقات الحوكمة والبروتوكولات الرسمية من الجانب الأميركي.

وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة في مايو الماضي، والتي فتحت المجال أمام السعودية للوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة.

وكانت “هيوماين” قد أطلقت روبوت المحادثة “هيوماين تشات” باللغتين العربية والإنجليزية، والمقرر أن يتوسع إلى دول الشرق الأوسط في أكتوبر المقبل، بالتعاون مع شركة “غروك” الأميركية، على أن يشمل التعاون تقديم خدمات إضافية عام 2026.

كما تتعاون الشركة مع “AMD” في إطار صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لبناء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تمتلك الشركة الأميركية حصة في صندوق سعودي مخصص للمشروع. وتشمل قائمة شركاء “هيوماين” أيضاً شركات مثل “كوالكوم” و”سيسكو”، في حين تجري محادثات أولية مع شركة “xAI” التابعة لإيلون ماسك لإقامة مركز بيانات في المملكة.

وتهدف “هيوماين” إلى بناء مراكز بيانات بقدرة 1.9 غيغاواط بحلول 2030، ضمن خطة المملكة للتحول إلى قوة إقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.