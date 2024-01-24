“هنقرستيشن” السعودية تطلق خدمة توصيل الطلبات داخل “نيوم”

أطلقت شركة “هنقرستيشن” عملياتها التشغيلية لخدمات توصيل الطعام داخل “نيوم” السعودية، لتكون بذلك أول خدمة توصيل محلية داخل المنطقة، بما يلبي احتياجات السكان والعاملين داخل “نيوم” من حيث سرعة توصيل المنتجات المنزلية والمواد الغذائية.

وستعتمد “هنقرستيشن” على أسطول من المركبات الكهربائية والهجينة، لضمان تحقيق صافي انبعاثات صفرية خلال عمليات التوصيل، بما يتماشى مع رؤية “نيوم” بالحفاظ على البيئة.

أكد الرئيس التنفيذي لـ”هنقرستيشن” علي الدمنهوري، على التزام الشركة باشتراطات السلامة وسرعة التوصيل، في الوقت الذي تلتزم فيه بالسعي نحو تحقيق انبعاثات صفرية في مركباتها، لمطابقة نمط الحياة في “نيوم”، ودعم “رؤية السعودية 2030″، مضيفاً أن “هذه الخطوة من شأنها أن تعزز مكانة الشركة في السوق السعودية، كون “هنقرستيشن” تُعدُّ منصة التوصيل الأكثر انتشاراً وتوسعاً في المملكة، وأول شركة توصيل للطلبات تقدم خدماتها في نيوم”.

يهدف تطبيق “هنقرستيشن” إلى ربط عملائه بخدمات تقديم الطعام المتنوعة والمختلفة من المطاعم المحلية والعالمية العاملة في المملكة، وتعزيز تجربة طلب الطعام من خلال منصات سهلة الاستخدام وتجربة توصيل سلسة. وتضم “هنقرستيشن” أكثر من 55 ألف شريك في أكثر من 100 مدينة حول المملكة، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار من بين تشكيلة واسعة من المطاعم والبقالات والصيدليات.