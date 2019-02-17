هبوط الأرباح السنوية لرأس الخيمة العقارية 22%

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 أظهرت النتائج المالية لشركة رأس الخيمة العقارية، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، تسجيلها انخفاضاً في صافي أرباحها خلال عام 2018 بنسبة 22%.

وبحسب إفصاح للشركة نشر اليوم الأحد على موقع سوق أبوظبي، فقد بلغ صافي أرباحها 150.524 مليون درهم، مقابل 191.817 مليون درهم بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وعلى مستوى أرباح الشركة بالربع الرابع، فقد بلغت 144.4 مليون درهم، مقابل 117 مليون درهم في الربع المقارن من 2017.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2018 بنسبة 68% لتصل إلى 101.4 مليون درهم، مقابل 312.9 مليون درهم بالفترة المقارنة من 2017.

كانت الشركة قد سجلت خسائر خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـأرباح كانت سجلتها في الفترة المقارنة من العام الماضي حيث بلغت خسائر الشركة خلال الربع الثالث، 22.8 مليون درهم؛ مقابل أرباح قدرها 13.1 مليون درهم بالربع الثالث من 2017.

وعلى صعيد أرباح الشركة خلال فترة التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري سجلت تراجعاً بنسبة 92% لتصل إلى 6.1 مليون درهم؛ مقابل 74.7 مليون درهم بالفترة المقارنة من العام الماضي.

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Tags:رأس الخيمة العقارية
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الاقتصادية بموقع مجلة أموال

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