هبوط أرباح “شعاع كابتيال” بأكثر من النصف

بلغ صافي أرباح شركة شعاع كابيتال في العام 2018 ما مجموعه 27.18 مليون درهم إماراتي بهبوط نسبتها 63.3% مقارنة بـ 74.016 مليون درهم العام 2017.

ووفقاً لبيان الشركة لسوق دبي المالي، وصلت إيرادات الشركة في نهاية 31 ديسمبر 2018، إلى 165.18مليون درهم إماراتي مقابل إيرادات في عام 2017 بقيمة 134.61 مليون درهم إماراتي.

وسجلت وحدة إدارة الأصول لدى “شعاع” خلال 2018 زيادة في أرباحها لتصل إلى 2.11 مليار درهم إماراتي مقابل 1.22 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2017.

وبلغ صافي أرباح “شعاع” للربع الثالث من العام 2018 ما مجموعه 30.1 مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها 31% مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.

من ناحية أخرى، سجلت إيرادات المجموعة خلال الربع الثالث 2018 نمواً بنسبة 43%، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2017، لتصل إلى 41.1 مليون درهم إماراتي، مقابل نفس الفترة من عام 2017 عند 29.6 مليون درهم إماراتي.

كما سجلت النفقات العامة والإدارية زيادة بنسبة 38% لتصل إلى 29.2 مليون درهم إماراتي، مقابل 21.2 مليون درهم إماراتي، بالفترة المماثلة من عام 2017، في وقت تستثمر المجموعة في تنمية أنشطتها التشغيلية ومشاريع التوسع خارج السوق الإماراتية.

وبلغ حجم ميزانية “شعاع” وإجمالي أصولها 1.9 مليار درهم إماراتي بنهاية سبتمبر الماضي، كما حافظت المجموعة على مستويات سيولة صحية بفضل أصول نقدية بلغت 323.7 مليون درهم إماراتي.

فيما ارتفعت المطلوبات إلى مستوى 887.0 مليون درهم إماراتي، بلغ صافي القيمة الملكية 892.4 مليون درهم إماراتي.

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